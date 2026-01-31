批台北燈節卻被一張照糗爆 楊智伃諷吳欣岱：太狠了 連自己臉都打

2026台北燈節西門展區主題為國際知名IP「泡泡瑪特」，展出包含Baby Molly、Dimoo、Skullpanda、星星人、Hiruno小野以及Labubu等6個高人氣角色。（資料照片／徐佑昇攝）

台北燈節2月25日登場，西門展區將與「泡泡瑪特」（POP MART）合作，推出Labubu等6個角色的燈組。台灣基進台北黨部主委吳欣岱痛批北市府用人民納稅錢去幫中國土特產免費打廣告。國民黨前發言人楊智伃在臉書貼出過去吳欣岱曾跟泡泡瑪特合照的照片，大酸吳欣岱「狠起來，連自己的臉都可以打。」

楊智伃30日在臉書發文表示，泡泡瑪特旗下Labubu可愛風格，不僅在年輕族群掀起熱潮，甚至紅到國際，連Lisa都是粉絲。

楊智伃指出，Labubu剛紅起來的時候，吳欣岱就跟風拿Labubu玩偶拍照，還被網友抓包拿的疑似是盜版貨，「一方面嘴上高談『台灣文化品牌』、一方面卻連潮流IP都搞不清楚正版與盜版、自稱台派，卻硬蹭中國品牌，批評授權合作，自己卻不尊重正版授權，拿盜版出來丟人現眼！」

楊智伃譏諷，吳欣岱不是在監督市政，是在把自己的黑歷史挖出來接受公開處刑，「 吳欣岱這個女人，真的太狠了！狠起來，連自己的臉都可以打。」

吳欣岱則在臉書表示，自己過去曾經拿過泡泡瑪特的玩偶拍照，但自從知道是中國品牌、其創辦人還是中國政協委員後，這樣的產品就感覺不是可愛、而是文化侵略。

