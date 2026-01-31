批台北燈節IP卻遭翻出「合影Labubu」 吳欣岱回應了

2026台北燈節即將登場，其中一區的IP正是中國潮玩品牌「泡泡瑪特」，台灣基進黨、擬參選北市議員的吳欣岱批評，北市府將燈節主角留給中國品牌，不過藍營翻出，吳欣岱過去曾拿著Labubu玩偶合影，也有藍營議員指出，泡泡瑪特是國際不少知名人士的熱愛品牌，可說是讓全球巨星最愛的IP行銷台北。對此，吳欣岱親上火線回應「醫生也會感冒」，當初自己只是認為造型奇特才合照，發現是中國品牌後就立即下架。

吳欣岱表示，試圖用各種方式統戰跟文化侵略的國家只有中國，所以當然要對中國相關的文化品牌更加謹慎，更何況泡泡瑪特創辦人王寧曾在《新華社》專訪中提到，泡泡瑪特就是中國的土特產，是中國軟實力文化的載體，意味著他就是在用泡泡瑪特進行文化侵略，這與自由市場中自由創作出來的超能力霸王，甚至迪士尼都是完全不同的情形。

廣告 廣告

吳欣岱質疑，台北市為什麼要用納稅人的錢來推廣這個品牌，而不是去看到台灣、台北非常多正在蓬勃發展的新生文創品牌，希望北市府可以對此作出回應。

至於過去曾與泡泡瑪特的娃娃合照，吳欣岱則以「醫生也會感冒」作喻回應，稱自己當初只是覺得娃娃的造型很奇特，才拿來跟大家分享，但在發現它是中國品牌，且背後有文化侵略的統戰目標後就馬上下架，她也強調，這件事情可能會發生在任何人身上，呼籲台灣人應該看見其背後的統戰目的。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

Labubu進攻大銀幕？索尼影業爆已買下版權

LABUBU變時尚單品！泡泡瑪特H1獲利年增近4倍 迷你版本週發售

LABUBU熱潮燒！聯邦銀行也推聯名卡 限量12000張