批台大強拆陳奇祿故居 民團： 百年名校竟成「都更地王」籲監院糾正失職與瀆職行徑

「搶救台灣文史故居聯合」8日前往監察院，要求糾正台大在文化資產處置上違法失職與瀆職行徑。 圖：台灣基進提供

[Newtalk新聞] 公民團體「搶救台灣文史故居聯合」8日前往監察院陳情指出，台灣大學無視監察院調查意見、北市府文資審議專案小組高度認定文化價值，以及在地社區、學界與社會強烈呼聲，去年底火速拆除屹立百年的台灣文化政策奠基者、首任文建會主委陳奇祿院士故居，要求監察院糾正台大在文化資產處置上違法失職與瀆職行徑。

「搶救台灣文史故居聯合」在監察院前召開「國有土地淪為大學牟利工具 百年名校竟成『都更地王』-台大校長陳文章應負最大責任！公民團體訴請監察院查明究責！」記者會。

中央研究院民族學研究所助研究員，同時也是保存曹永和故居、陳奇祿故居連署行動發起人黃智慧、OURS專業者都市改革組織理事長孫啓榕、台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫、溫羅汀書店街經營者「臺灣e店」吳成三、台灣人權促進會志工李明哲、時代力量發言人鄭宇焱、台灣基進 黨主席王興煥、台灣綠黨社運部主任李春祥、小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉等人出席。

民團表示，本案絕非單一老屋存廢的偶發事件，而是教育部與國有財產署長期縱容制度被濫用的惡果。台灣大學僅為國有財產的管理單位，並非所有權人，多年來卻以有錢也「消極不修、快速拆除」的手法，系統性清空校外日式宿舍；並屢屢以大量公有土地配合少量私地辦理都市更新，使原可作為公共文化、教育與社區空間的國有土地，永久轉化為私人住宅，公共性徹底消失、不可回復。

黃智慧批評，監察院早在2024年已先行調查，並要求台大檢討改進，但社會看到的不是煞車，而是加速度。大學里僅存，百年老屋-曹永和故居、陳奇祿故居相繼被拆除。

黃智慧直言，若一所大學，長期放任管理的建物劣化，最後再用「不符合安全標準」為由拆除，這不是依法行政，而是管理的失職！台大為何不說出真正理由？這些國有土地正在以七成公地配合三成私地，準備大規模興建民宅，這才是火速拆除的背後真相。

「搶救台灣文史故居聯合」訴請監察院：第一，糾正台大在文化資產處置上違法失職與瀆職行徑；第二，請財政部查核國有土地遭不當消磨與配合都更之事實，收回管理權，回歸公共價值；第三，請教育部督導台大正視在地社區需求，落實大學社會責任（USR）。

第四，清查進行中的國有土地都市更新案件，防止下一起老屋慘案發生；第五，督促台大建立具外部監督之機制，防止全民文化資產被系統性消耗，並避免公益與社會善款遭到寡頭壟斷。

