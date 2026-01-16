批台灣人最不友善！老外細數缺點「迫不及待想離開」 網戰翻只有「這件事」服了

外國網友批評台灣不友善的貼文再被挖出來討論，網友多數不認同原PO的觀點，但對於建築醜陋的批評，卻也無法反駁，圖為示意圖。（本刊資料照）

台灣最讓人稱讚是人情味，「最美麗的風景是人」，不過，一名在台灣待了3個月的外國網友曾在社群發文認為，台灣人是他「此生遇過最冷漠的人之一」，並細數在台灣生活所面對的種種不友善遭遇，已迫不及待想離開這個糟糕的地方。這篇文章近日被翻出，再度引發熱議，雖然網友多數不認同原PO的看法，但無法反駁「建築醜陋」這件事。

一篇過去老外批評台灣人貼文 再被挖出來討論

引發討論的是外國網友一年前在Reddit論壇台灣版的發文，原PO表示，台灣並非人們想的那樣，提醒準備來訪的人注意。他說，曾經以為這裡人民友善、美食眾多，生活極為便利，但自己居住3個月後，發現並非如此。他提到，「台灣人是我這輩子遇過的最不友善的人。我去過或居住過的其他所有國家的人，都比台灣人友善得多。」

廣告 廣告

原PO舉例，像是在服飾店試穿完衣服，要還給店員時，對方沒有接過而是指著桌子說「桌子」；還有一次在7-11購物時要買袋子，只買了3樣東西，店員卻給了他比較貴的大袋子；另外一次是在醫院付錢時，工作人員接過錢時一句話都沒說，原PO說，他覺得驚訝，因為「在大多數國家，人們都會說謝謝」。

食物、街景都被嫌 老外喊想逃離台灣

原PO也不同意「台灣菜很好吃」的說法，他抱怨牛肉麵油膩又沒味道；小籠包油膩又乏味，勉強還行但沒什麼特別之處；鍋貼、炸飯糰、珍珠奶茶都很噁心。原PO還提到，如果在台灣吃外國料理，味道都很恐怖，價格又貴得離譜。

另外，原PO指台灣建築醜陋、住房短缺等問題，最後他寫道：「我迫不及待地想離開這個糟糕的地方和這裡脾氣暴躁、充滿敵意的人們。」

網友反擊是PＯ個人意見 但認了建築醜陋

網紅公民老師羅文近日將文章轉貼到臉書，並附上中文翻譯，再度引起台灣網友討論。羅文指出，「無論你認不認同裡面提到對台灣的批判，都值得我們深思」。

網友紛紛在底下留言表示，「他會不會自己也是這樣對人，有些老外也是很奧嬌的，這個反正是個人觀感，隨便怎麼講都可以，無所謂」、「提到的便利、服務部分，感覺就是遇到一個特例就否定全盤」、「他說的這些，距離一般人的體驗差太多了，非常個體的體驗，其實沒什麼參考價值」、「在美國動不動就要小費，而且服務比亞洲任何國家都還差，醫院的評論更是奇葩」、「也有不少網友覺得，我自己的經驗是，顧客對店員親切，大多數的店員也都很親切，很少遇到不禮貌的店員啦。」

更多鏡週刊報導

陳鏞基宣布季後引退！42歲老將喊要拚生涯140轟 背後超暖原因曝

歌手王夢麟慘了！酒駕撞爛清潔員手推車 酒測0.73遭公共危險罪起訴

小朋友會瘋掉！蔣萬安開箱「柯博文小提燈」 發放時間、地點一次看