批台灣司法公信力已透支！游淑慧突發文：若失中立將成整肅權力

國民黨台北市議員游淑慧今（19）日一早在臉書表示，在多數國家，「被指控為叛國」幾乎等同社會性死亡；但在台灣這個標籤不再自動成立，因司法公信力早已透支；游強調，當司法失去中立時，司法將變成整肅的權力，而非正義公信力。

游淑慧發文寫道，在多數國家，「被指控為叛國」幾乎等同社會性死亡，不過在台卻不再自動成立，原因不在於突然對叛國寬容，而是「司法指控≠真相」這個認知，已經被太多案例深植人心。

游淑慧進一步表示，真正叛國的人理當人人唾棄，但在台灣「被指控為共諜」的人，卻常出現大量聲援的原因在於，冤案和政治潑紅實在太多，司法公信力早已被透支；這些年一次次看到，先貼標籤、再找證據。只帶風向、不管真相，或用「國安」包裝政治清算，在關鍵時刻啟動檢調、配合輿論定罪。

因此，游淑慧直言，當「叛國」的指控來自一個被質疑早已政治化的司法體系時，人民選擇先質疑司法和當權者，而不是急著唾棄個人，並不會第一時間跟著定罪；游也強調，聲援不一定是認定無罪，而是拒絕在證據未攤在陽光下前，就把一個人送上社會性死刑。

「民主社會中，叛國行為必須被嚴懲」，但游淑慧強調，前提是證據先於立場、程序重於風向、司法獨立於政權，但台灣的司法獨立於政權嗎？台灣的司法人不攀附當權者嗎？「當司法失去中立時，司法將變成整肅的權力、而非正義公信力」。

