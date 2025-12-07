批台灣是"極權國家" 應曉薇女兒澄清:誇飾說法
政治中心／綜合報導
被視為一級戰區的中正萬華選區，藍綠白誰來出戰引發關注，國民黨台北市議員應曉薇的女兒應佳妤，近來頻現身鏡頭前，傳出有意接棒，不過日前她在短影片上，談及小紅書被限流一事，稱台灣是極權國家引發網友撻伐，即便她急忙澄清是誇示形容，似乎也難止輿論。
台北市議員應曉薇女兒應佳妤（12.06）：「關於2026佳妤動向，我想選與不選都是由台北市民決定，佳妤都會認真努力做好準備。」
被視為要接棒母親替藍營出戰中正萬華選區的政二代應佳妤，對於明年到底要不要參選，話說的曖昧，不過對於小紅書因涉及詐騙又不配合調查，遭到內政部下令封鎖一年，她卻把自己國家說得很難聽。
中國軟體小紅書遭我國內政部限流，應佳妤批台灣是「極權國家」。
台北市議員應曉薇女兒應佳妤：「我在英國留學的時候，以為台灣是一個民主國家，結果回來後發現，原來台灣是一個極權國家，沒想到有一天，在自己的國家用手機上網，還得開VPN。」
民眾：「極權國家我覺得還好，就是都可以自由發表自己的意見，沒有那跟極權國家應該沒什麼關係，我覺得那是小紅書的問題，我覺得兩個不太相干。」
脫口台灣是集權國家，結果挨轟，應佳妤趕緊澄清是誇飾形容，不是認為台灣真的成為極權國家，不過網友似乎不買單，留言大酸把隨意造謠說誇飾，那你還想選極權國家的市議員，黨內可能對手則是輕輕帶過。
中正萬華議員擬參選人（國）李孝亮：「作為一個有自信的民主國家，我們應該要廣泛吸收不同資訊，接納社會不同的聲音，這樣才是真正民主國家的典範。」
中正萬華議員擬參選人（民）張銘祐：「我想她是為了要結合時事議題，然後來發揮她的外表亮麗，然後會像中國的網紅一樣，會忽然間爆紅，吸睛度十足但是創意待加強。」
2026中正萬華選戰，藍綠白有望上演三大金釵對決。（圖／民視新聞）
中正萬華向來被視為一級戰區，綠營已經有多位新人表態參選，外界甚至關注藍綠白有望上演三金釵對決，馬郁雯力拚民進黨初選，國民黨則因應曉薇被停權，交給女兒應佳妤接棒，民眾黨有發言人吳怡萱，戰況空前激烈。
