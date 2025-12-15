批台獨思想沒根基！中國學者喊話「回歸10年達二線城市水準」：這就很了不起

有「習近平國師」之稱的上海復旦大學教授張維為，近期在節目中再度談及對台統一規劃，張維為在批評台獨思想沒有根基、沒有底蘊的同時，認為中國文化影響台灣甚深，讓統一之後的治理可以更方便。張維為指出，若對台灣進行妥善的編制規劃，台北可以在回歸10年後「達到中國二線城市水準」。

張維為在《這就是中國》節目中回應主持人提問，認為台灣年輕人受到「台獨教科書」影響，對於中國、統一的認知與中國人民有所出入，但從中國熱門電視劇在台灣受到歡迎，抖音及小紅書等中國應用程式也有大量使用者等因素來看，中國文化對台灣影響仍非常深遠；張維為認為，只要有中國文化作為根基，統一後治理起來就容易很多。

上海復旦大學教授張維為有「習近平國師」之稱。（取自張維為道來微博）

回憶起自己自1996年首次訪台後的所見所感，張維為痛批，台獨思想不僅沒有根基、甚至不被國際社會接受，更以二戰前德國納粹的法西斯思想比喻；張維為解釋，當時許多德國人民都對希特勒堅信不移，但隨著希特勒政權垮台，法西斯思想就在數個月內消失、沒有人在提，「台獨思想以後也是這樣的，它實在沒有根基，沒有底蘊」。

談到中國對台的統一計畫，張維為指出，宣傳人員可以用更生動、靈活的方式把回歸思想帶給台灣人，比如拋出兩岸統一後的「5年規劃」；張維為解釋，可以編制一套迎接台灣回歸的方針，讓台北在10年內達到中國二線城市水平、15年達到上海的水平，「這就很了不起了，二十年世界一流水平」。

「台灣很多地方要好好跟大陸學習」，張維為直言，缺電、缺水以及大量基本原材料是台灣經濟的困境，而這些東西「中國可以用非常優惠的條件提供」；張維為強調，中國有自己的章法，可以幫助台灣經濟更上一層樓，透露整體規劃早已包含台灣。

