批台禁小紅書「反民主」 國台辦被問「是否讓民眾用臉書」回應了

政府宣布暫封鎖大陸網購與社群平台「小紅書」App一年。大陸國台辦發言人陳斌華今（9）日批民進黨政府的舉措是「反民主」，但當被問及大陸民眾仍要「翻牆」才能使用臉書等社群平台，中方是否考慮開放時，陳未正面回應，僅稱支持在「依法依規」的情況下使用。

陳斌華今日在國台辦例行記者會上。（圖／翻攝《中國網》）

陳斌華在國台辦例行記者會上批評民進黨政府封鎖小紅書，名為「反詐」，實為「反民主」，蠻橫行徑踐踏民主，妨害自由，粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，嚴重損害台灣以小紅書謀生獲利的民眾的生計。他還稱民進黨已成和老百姓作對的「民禁擋」。

隨後有台媒追問，大陸一般民眾也需要「翻牆」才能使用臉書、X平台等，國台辦怎麼看？許多大陸機構開始在臉書等平台設立帳號，中方是否有考慮開放民眾使用臉書？

據悉，國台辦10月為加強對台新聞發布工作，開設了臉書帳號。大陸國防部本月8日也開通了X平台官方帳號。

陳斌華對此表示，民進黨政府封禁小紅書所用的理由，在台灣根本難以服眾，遭台灣各界強烈反對。陳還說，民進黨政府的「粗暴行徑」刻意針對大陸社群平台，完全是別有用心的政治操弄。

陳接著強調，中方支持在「依法依規」的情況下，使用各類社交平台，中方也會始終堅持以人民為中心，依法打擊電信網路詐騙等各類違法犯罪活動，積極維護兩岸民眾生命財產安全和合法權益。

小紅書在台暫封鎖一年。（圖／翻攝自Google play）

小紅書在台灣擁有超過300萬的用戶，近日因資安檢測不合格，近2年涉入1706件詐騙案件，且在台灣沒有落地並對台官方的發函「已讀不回」，內政部本月發布命令暫行封鎖一年。

我政府今年10月曾透過海基會發文函請小紅書的母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，接受中華民國法律的管轄，並限期20天內回覆，但迄今未獲回應。

針對海協會是否會協助陸企與台方進行溝通？陳斌華則回應，由於民進黨政府拒不承認體現「一個中國」原則的九二共識，海協會與海基會的對話溝通機制已停擺。

