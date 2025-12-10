批台禁小紅書！ 國台辦被反問願開放臉書嗎

▲中國國台辦發言人陳斌華今（10）日批評民進黨當局封禁小紅書名為反詐騙實為反民主，被問到是否願意開始中國民眾使用臉書，則回答說「支持在依法依規的情況下使用各類社交平台」。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

[NOWnews今日新聞] 我國內政部及刑事局4日宣布啟動「網際網路停止解析及限制接取」措施，封鎖受到不少年輕人喜愛的中國社群平台「小紅書」1年，理由是資安檢測未通過以及涉及詐騙案件多。對此，中國國台辦發言人陳斌華今（10）日表示，民進黨當局封禁小紅書名為反詐騙實為反民主，「恣意妄為，必將自食惡果」。而被問到是否願意開始中國民眾使用臉書，陳斌華則回答說「支持在依法依規的情況下使用各類社交平台」。

陳斌華今日在中國國台辦例行記者會上，針對小紅書被封禁表示，這讓他想到《左傳》所述的「匹夫無罪，懷璧其罪」，陳斌華指出，「眾所周知，小紅書是定位為『生活興趣社區』的社交平台，以豐富多元的生活化內容、貼近青年興趣的社區氛圍、便捷的互動方式，深受台灣民眾特別是青年的喜歡」。

陳斌華強調，台灣用戶透過小紅書「了解大陸真實情況，與大陸用戶親切、友善互動，這讓民進黨當局刻意制造的信息繭房和對大陸的污蔑抹黑塌了房、破了功。因此民進黨當局如芒在背，惱羞成怒。其封禁理由中的所謂資安，暴露的是他們內心的恐懼和不安」。

陳斌華批評民進黨已經成了名副其實和老百姓作對的「民禁擋」。封鎖大陸購物平台、影音平台，再到封禁大陸社交平台，凡是台灣民眾常用的就非禁不可，凡是台灣青年愛用的就非擋不可，「民進黨當局恣意妄為，必將自食惡果」。

被反問中國民眾也需翻牆才能使用臉書

接著有記者提問，小紅書是因為未能配合台灣內政部的要求履行法律義務才遭封禁，陳斌華則回應說，「民進黨當局出於一黨之私，蓄意封禁小紅書，粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，嚴重損害島內以小紅書謀生獲利民眾的生計，已經引發台灣民眾特別是青年的強烈不滿和反對」。

再有記者追問說，中國是否願考慮開放一般民眾使用臉書，如何看待一般中國民眾也需要翻牆才能使用臉書、X等社群網路平台？陳斌華則表示，「我們支持在依法依規的情況下使用各類社交平台」，還說中國始終堅持以人民為中心，依法嚴厲打擊電信網路詐騙等各類違法犯罪活動，積極維護兩岸同胞生命財產安全和合法權益。

陳斌華也提到，由於民進黨當局拒不承認體現「一個中國原則」的九二共識，海協會與海基會的對話溝通機制早已停擺。

