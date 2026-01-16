批台美關稅結果 民眾黨：不能為讓川普滿意 切香腸式出賣台灣

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

台美關稅談判於美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及衍生品等232關稅取得最優惠待遇等。民眾黨表示，對於美國商務部長盧特尼克指稱，台灣鉅額投資是為讓美國總統川普滿意、目標將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國等言論，民眾黨表達憂慮，並強調堅決反對政府在缺乏民主監督的情況下，以切香腸的方式將台灣產業命脈與國家資產，作為政治安撫的籌碼。

民眾黨發布新聞稿指出，就在美國法院即將宣判川普關稅是否違法前，台美關稅談判終於定案。針對行政院公布美台關稅談判結果以及盧特尼克直言台灣鉅額投資是為了「讓川普總統滿意」、目標轉移40%產能至美國一事，民眾黨表示高度憂慮。

民眾黨說，支持台美經貿深化，也肯定台美雙方在民主價值與供應鏈安全上的緊密夥伴關係。然而，外交談判的核心在於「對等」與「國家利益」，而非單方面的讓利與配合。我們堅決反對政府在缺乏民主監督的情況下，以切香腸的方式將台灣的產業命脈與國家資產，作為政治安撫的籌碼。

民眾黨強調，真正的談判應該是「有予有取」。既然對美投資已是不可逆的趨勢，政府理應以此為對等條件，盡力爭取基礎建設配套，並轉化為對台灣安全的實質支持網絡。然而，我們看到的卻是政府承諾以信用保證支持2,500億美元融資，用台灣納稅人的錢為美國產業政策買單。這不是投資，這是單向輸血。若美國政策轉彎或企業投資失敗，這筆爛帳誰來扛？

民眾黨也質疑，最諷刺的是，協議中竟包含台灣投資美國「能源產業」。就在政府大舉承諾輸出資本的同時，台積電總裁魏哲家在法說會上直言：「自己擔心台灣的電力供應。」如果沒有足夠電力，將無法支持AI的大量需求，甚至會限制台積電的擴產。「護國神山」的沈痛預警，政府聽到了嗎？在台灣內部能源轉型卡關、企業界因缺電焦慮而不敢擴產的關鍵時刻，執政黨不思將資源用於強化脆弱的本土電網韌性，反而要輸出鉅資去建設美國的能源設施？不僅本末倒置，更形同是對本土產業發展的釜底抽薪。

民眾黨提到，此外，盧特尼克直言不諱要拿走台灣40%的產能。民進黨政府必須誠實回答國人：當台灣引以為傲的先進製程與高階製造被搬走四成，台灣剩下的戰略籌碼還有些什麼？ 所謂的「矽盾」，其價值在於「不可取代性」。當政府配合美方要求加速供應鏈移轉，實際上是在主動削弱台灣的地緣政治價值。我們理解地緣政治的現實壓力，但談判的目標應是爭取「矽盾的時間」來強化自身體質，而非將矽盾本身作為一次性的保護費上繳。

民眾黨直言，總之，談判結束了，台灣的考驗才要來臨。首先，投資5,000億元，投審會必須嚴格把關，確保關鍵技術不外流；其次，信保基金的額度高達2,500億元，勢必會引發國內產業融資緊張，如何因應，看不到政府的回答；最後，關稅風波以來，已經嚴重受損的產業如水五金等，能否恢復元氣？政府又怎麼輔導？政府也沒回應。

民眾黨強調，我們支持台美合作，但反對無底線的掏空台灣。請執政黨告訴人民：為了「讓川普滿意」，台灣還要再退讓多少？在美方強大的壓力下，如何把關？已受損的部分，如何修復？未來會受衝擊的部分，如何因應？

