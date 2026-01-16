批台美關稅談判結果「喪事喜辦」 王鴻薇：民進黨有2件不敢說的事

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，美國最終對台對等關稅從原本的32%調降至15%，且不疊加。對此，國民黨立委王鴻薇今日在臉書發文指出，行政院大肆宣布對美關稅15%，急著向國人邀功，行政院長卓榮泰甚至得意忘形說是「漂亮的全壘打」，然而，得分的卻是美國。

王鴻薇提到，對美關稅的背後，民進黨有2件不敢說的事：

第一，台灣承諾對美投資越來越高，已經喊到5000億美元，換算下來將近15兆台幣。其實去（2025）年史上最高的政府總預算，也不過2.9兆。換言之，民進黨對美的這場談判，我們已經預先把台灣5年的政府經費與未來投了進去，賴清德剩下的任期甚至不到4年，不看不知道，原來鵝城的稅，已經被收到民國120年以後。

第二，美國商務部長在關稅公布後直言，預期台積電「將大舉投資，規模更大」，甚至直言目標是在美國總統川普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土。又根據《彭博》報導，關稅協議內容可能要求台積電在既有規畫之外，至少再增建4座晶片製造廠。

王鴻薇感嘆，台灣15%這個數字背後，失去的卻是整體未來與關鍵技術，事實跟數字擺在眼前，「就算卓榮泰硬誇、綠媒硬洗，卻是洗不了喪事喜辦，簽約賣台的事實。」

