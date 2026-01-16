批台美關稅談判黑箱作業換來產業掏空 國民黨：簽MOU想跳過國會審查？

國民黨憂心供應鏈將整體外移、信保也可能壓榨中小企業，更批以MOU規避國會審查。呼籲執政綠營「不要對美喪權辱國，不要對內隻手遮天」。（圖：國民黨Youtube直播）

台美關稅談判結果出爐，國民黨今天（16日）召開記者會，批評政府先前承諾跳票，憂心供應鏈將整體外移、2500億美元「信用擔保」也可能壓榨中小企業，以MOU形式規避國會審查。國民黨呼籲賴政府「不要對美喪權辱國，不要對內隻手遮天」。（張柏仲報導）

立委兼文傳會主委吳宗憲說，政府對於美國關稅的討論方面，始終處於黑箱狀態，不讓大眾知道到底發生了什麼事？今天早上政府突然公布相關細節，雖然拿一個15%的數字出來，看來好像美方大幅讓利，但我們又是拿什麼東西來換？這才是大家應該注意到的重點。是不是拿了比別人更多的東西，去換這15%過來？

立委兼發言人牛煦庭表示，開始談判時我方就擔心「護國神山」不在、產業鏈外移，未來台灣的「矽盾」也將逐步溶解；「五五開」的倡議證實了這樣的恐慌。去年10月我方談判代表鄭麗君曾經承諾，台灣政府絕對不會答應「晶片產能五五開」的條件，可是今天美國商務部長「盧特尼克」（Howard Lutnick）很得意地說，至少有40%的晶片產能會移到美國。請問「五五開」不行，40%就可以嗎？

牛煦庭說，台積電要持續增設至少5座晶圓廠，這一下去，晶圓產能當然就會大幅往美國方向移轉。此外，外移的也將不只台積電，上下游供應鏈會不會因為台積電的設廠而整體移轉？除了2500億美元直接投資外，還有另外2500億美元的「信用擔保」，開宗明義就是要協助相關產業鏈共同前往美國投資生產，顯示整條供應鏈都會加速移出台灣。這不是掏空，什麼才是掏空？

此外，美國大法官還沒有對川普政府的關稅措施做成裁決，我國在談判過程中本應步步為營，不該隨便答應條件，結果政府竟選擇簽署MOU（備忘錄）而非正式協議，導致即便未來美國大法官推翻川普的關稅判決，我國的投資還是要當「冤大頭」，國民黨質疑，簽署MOU是不是為了跳過國會對正式條約的審查？