批台美關稅黑箱 王鴻薇爆「汽車零關稅」、放行美開放牛絞肉內臟

行政院副院長鄭麗君今晚將搭機赴美簽訂台美關稅協議之際，國民黨立委王鴻薇今（10日）表示，傳台灣已同意美製小客車及汽車零組件自協定生效日起降至「零關稅」，保健食品關稅也會從30％降至10％，另外農產品也有可能開放市場與降稅，批賴政府直到最後都還在黑箱作業。

王鴻薇與國民黨立院黨團書記長林沛祥、立委許宇甄召開記者會指出，政府對台美關稅協議內容未向產業、民眾及企業說明，僅知協議可能本週簽署。協議內容包含美製汽車關稅降為零、保健食品稅率從30%降至10%，農業與工業產品零關稅項目超過6千項。

王鴻薇說，目前外界盛傳，豬肉、鴨鵝肉、葡萄等農產品將分年降稅，甚至可能出現「超過6000項零關稅」的情況，但政府始終不說清楚降稅幅度、實施期程與衝擊評估。農民是否早已被排除在談判之外？配套與補助又在哪裡？至今沒有任何說明。

在食安方面，王鴻薇說，更不能含糊帶過。牛絞肉、牛內臟是否開放？萊牛、萊豬的安全標準是否調整？她再次強調，萊牛、萊豬不得進入校園，任何涉及敏感品項與標準調整，都必須事前說清楚配套、標示與稽查機制，而不是談判結束後才要求社會吞下去。

王鴻薇表示，同樣引發高度關切的，還包括工業與消費市場是否全面讓利。美製汽車與零組件關稅是否大幅調降，保健食品關稅是否從30%降到10%，相關產業是否曾被事前溝通？是否已有轉型、補助與行政救濟機制？目前社會聽到的，只有傳聞，沒有答案。

她說，政府對美能源與設備採購金額大幅增加，是否已導致能源來源過度集中，進而衝擊我國能源韌性與國安風險？相關評估是否完成？是否已有承諾？人民有權知道真相。對於正承受50%高稅率壓力的螺絲扣件產業，政府更不應在最後關頭放手不管，談判桌上必須全力爭取豁免，而不是讓產業成為被犧牲的一方。

王鴻薇認為，所謂「對等」，不能只是口號。在協議簽署前，政府就應公開完整內容、期程與配套，讓國會與全民真正監督，而不是談完之後，再要全民買單。並稱賴清德政府至今，沒有向農民、勞工與企業說清楚「降多少、何時生效、怎麼因應」，卻急著在最後一刻倉促拍板，讓外界只能從傳聞拼湊內容，完全無法監督。

