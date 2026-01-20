批台肥養肥貓 國民黨轟政治酬庸陳右欣

照片來源：陳右欣臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

台肥總經理陳右欣2026年元旦正式上任，年薪上看數百萬元。然而，在野黨針對其人事案提出強烈質疑，認為陳由地方農會及農業部專門委員「三級跳」執掌市值百億的上市公司，存在資歷不對稱問題，批評為政治酬庸。這樁缺乏大型企業管理治績的空降人事，已引起廣泛抨擊。國民黨今（20）日於臉書批評：「台肥變「綠肥」？民進黨犧牲專業 又要養德意志肥貓？」

國民黨指出，應以農業專業為導向的台肥公司，陳右欣的人事安排，不但是一場赤裸裸的政治酬庸，更是爭議連環爆，證明賴清德政府眼中，專業不重要，背景才是王道。

廣告 廣告

「爭議連環爆，不只道德有瑕疵！」國民黨進一步表示，陳右欣被媒體揭露，擔任台南柳營區農會總幹事時，曾捲入前南榮科大校長黃甫九天販售假學歷案，並涉嫌「買假學歷」，想取得英培爾大學博士學位，至今不敢正面回應。

國民黨更質疑，家族企業籠罩，越壞越可升官？國民黨提到，媒體更踢爆陳右欣夫家的「欣農好肥料公司」曾違法在柳營農地濫倒大量汙泥，陳右欣婆婆、負責人陳佳琪被判刑，諷刺的是陳右欣當時正是柳營農會總幹事，也曾在夫家公司擔任要職，究竟是否知情？有無涉嫌掩護？絕非陳右欣一句「與我無關」就能切割。

「已有前車之鑑，賴政府還要硬幹？」國民黨舉例，曾任綠營縣府農業處長的前台灣金聯董事長呂政璋，因家族掏空案爭議，上任3天就下台；如今陳右欣的家族企業涉及環保犯罪、破壞農地，卻要擔任農業相關主管機關台肥公司的總經理，爭議性有過之而無不及。

國民黨最後強調，公股事業不是民進黨派系分贓的聚寶盆，請賴政府中止政治酬庸，不要只顧讓台肥變成「綠肥」，卻將農民權益踩在腳底。

照片來源：下營庄六興堂粉專、陳右欣臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

七堵室內兒童樂園大童區試營運 謝國樑：服務對象擴及學齡童

高虹安支持度領先綠營潛在人選 新竹市府：施政有感為首要目標

【文章轉載請註明出處】