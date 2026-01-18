批哈米尼有病 川普：伊朗該換領袖了
美國總統川普十七日接受政治新聞網Politico訪問時指稱，八十六歲的伊朗最高領袖哈米尼「有病」，「是時候了，伊朗該找個新領袖」。
領導伊朗神職統治集團的哈米尼已統治該國達卅七年。川普十七日受訪時呼籲哈米尼「該好好治理國家、停止殺戮。因為他領導無方，他的國家是世上最不適宜居住的地方」。
川普說，哈米尼「做過最明智決定，是兩天前沒對八百多人（伊朗示威者）處以絞刑」。
哈米尼：必須擊潰煽動叛亂者
哈米尼十七日則在一場宗教節日的演說中聲稱，「我們無意將國家引向戰爭，但我們將不會對國內罪犯手下留情」；「國際罪犯」也將不會獲得寬恕。他說，伊朗必須徹底擊潰煽動叛亂者，就像過去鎮壓叛亂般。
哈米尼並點名指控川普是「罪犯」，「美國總統該對（伊朗這波）示威造成的傷亡與損失，和他對伊朗全國及整個民族做出的控訴負起罪責」。哈米尼也首次提到，示威潮已導致「數千人」喪生，但凶手是示威者。
路透十八日引述一位匿名伊朗官員報導，德黑蘭日前已「證實」示威潮導致至少五千人死亡，其中包括約五百名維安人員；衝突最嚴重且死者最多的是伊朗西北部幾個庫德族地區；「預料最終死亡人數不會大幅增加」。總部在美國的「人權行動者新聞通訊社」（ＨＲＡＮＡ）十七日說，已知死者達三三○八人，另外四三八二人尚在查證中，逾二點四萬人被捕。
對此，川普十七日批評哈米尼以暴力統治國家。川普表示，身為一國領袖，哈米尼的罪過在於徹底摧毀國家，並以空前程度使用暴力。
川普還誇稱，為了維持國家運作，「即使是以很低的水準運作，國家的領導高層都該像本人治理美國一樣，聚焦於對國家的善治，而非為了維持統治而屠殺成千上萬的人」。他強調，「領導統御貴在尊重，而非恐懼和死亡」。
美國務院發文 警告伊朗別玩火
此外，總部在倫敦的電視台「伊朗國際」報導，美國國務院的波斯語Ｘ帳號發文表示，根據接獲的情資，伊朗正準備多種針對美軍基地的選項，華府正密切關注，並維持備戰狀態。
文中並引述川普說過的「所有選項都依然在檯面上」，藉此警告若伊朗當局襲擊區域內的美國駐軍等美方資產，將面臨「非常、非常強大」的力量，且美國「早就講過，現在再講一遍」，要伊朗「別跟川普總統玩火」。
伊朗外交部發言人貝卡伊駁斥上述情資，並反控這只是美國煽動區域緊張升高的伎倆。貝卡伊宣稱，伊朗武裝部隊將堅定不移維護國家主權，也將持續增強軍力與防禦能力；伊朗將強力回擊任何敵對行動。
法新社十八日引述伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社報導，伊朗當局考慮逐步恢復網路連線。
