批國共論壇恐拖累台灣！汪浩揭危險訊號：與國際現實脫節

政治中心／劉宇鈞報導

汪浩強調，當中國無力外擴，台灣自然更安全。（圖／翻攝自汪浩臉書）

外傳停辦已久的國共論壇將於農曆年前復活，將由國民黨副主席蕭旭岑率隊於1月底赴北京，引發各界關注。作家汪浩今（9）日說，國共論壇若在此時登場，只會向中共傳遞台灣會動搖、可分化的危險訊號，論壇看似為和平鋪路，實則與國際現實脫節。

汪浩以「台灣的未來，不在國共結盟，而在中國衰敗」為題發文表示，從國共論壇即將重啟，到國民黨主席鄭麗文表態訪中，強調對話時機，這些動作看似為「和平鋪路」，實則與國際現實嚴重脫節。

廣告 廣告

汪浩提到，當全球秩序正快速回到「順美者治、反美者亂」的結構，北京自身卻深陷經濟下行、軍隊貪腐、外交受限的多重困局，國共結盟不僅無法替台灣帶來安全與繁榮，反而可能成為拖累台灣的戰略包袱。

汪浩指出，歷史早已反覆驗證，中國經濟的黃金年代，來自改革開放與融入美國主導的國際體系；而近年中國的快速衰退，正是全面對抗美國、與自由世界脫鉤的結果。

汪浩直言，今天的北京，對台軍演日常化、對內整肅不斷，更多是在維持政權穩定，而非真有統一台灣的能力與條件。在這樣的結構性衰敗中，台灣真正的戰略優勢，是站穩民主陣營，而不是替北京營造「仍有台灣內應」的錯誤幻覺。

汪浩也說，國共論壇若在此時登場，只會向中共傳遞台灣會動搖、可分化的危險訊號，提高其誤判風險。台灣的未來，不在於與一個走向衰敗的威權政權結盟，而在於冷靜等待、穩健應對，讓中國內部問題繼續發酵。

汪浩強調，當中國無力外擴，台灣自然更安全；當威權體制走到盡頭，台灣才能真正走向長治久安。

更多三立新聞網報導

美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了

解放軍軍演不是即將動武的前奏！汪浩掀開中國內情：對內的政治秀

不副署《財劃法》是止血非終局！他急籲府院黨「快做3件事」

批藍白把制度逼到牆角！汪浩籲民主重開機：準備重選立法院

