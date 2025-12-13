批國政茶敘流於形式 許宇甄籲召開國是會議促朝野平等對話

總統府規劃邀集行政院、立法院及考試院院長進行國政茶敘，盼促進朝野對話。（圖／CTWANT攝影組）

為化解當前朝野政治對立與憲政僵局，並促進行政、立法等部門對話，總統賴清德預定於下週一（15）日，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。不過，立法院長韓國瑜以與會前須取得朝野三黨團授權為由，婉拒出席。對此，國民黨立委許宇甄今（13）日批評，總統府所安排的國政茶敘流於形式，無助實質化解朝野歧見，並呼籲應改以更具制度性與實質意義的方式，推動朝野對話。

許宇甄指出，五權分立的核心精神在於分權制衡，但賴政府上任後，屢遭質疑選擇性解釋法律、消極不執行立法院通過的法案，甚至不編列預算，使行政權實質凌駕立法權之上。她認為，此舉不僅削弱憲政制衡，也讓民主制度流於形式，形同威權治理的翻版。

國民黨立委許宇甄（左）批評國政茶敘流於形式，呼籲召開國是會議促進朝野協商。（圖／CTWANT攝影組）

她質疑，賴清德與民進黨立委便當會後，已形成一致政治立場，卻再對外宣稱要進行跨院協調，令人懷疑只是政治表演。她回顧，今年2月的五院國政會商已證實成效有限，且韓國瑜當時即提醒，立法院屬合議制機關，院長無權單獨作出政治承諾，如今再度複製相同模式，恐只是為升高對立鋪路。

許宇甄強調，國家治理不應淪為權謀算計，真正的領導應建立在誠信、尊重與制度自制之上。她呼籲，與其反覆舉行形式空洞的院際會商，不如召開具實質意義的國是會議，邀集朝野政黨平等對話，尋求制度性解方，才能避免台灣走向權力集中與民主失衡的風險。

