批國會「立法獨裁、一院獨大」 卓榮泰：若被提倒閣將是畢生民主勳章

行政院長卓榮泰今（15）日宣布不副署立法院11月修正的《財劃法》修法案。卓榮泰說，沒有方式可以救濟才叫獨裁，如今的立法院才叫獨裁，無人可控制，無人可管，一院獨大；政院今天即使提出不副署，立法委員有意見反對，還是可以依照憲法提出不信任案來倒閣，這就不叫行政院的獨裁。他也說，身為行政院長，如果被一個毀憲亂政的國會跟政黨提出倒閣、不信任，那將會是他畢生的民主勳章。



卓榮泰表示，過去這1年多的時間當中，除了在立法院的總質詢面對一些比較大聲的質詢，他會比較用力的回覆之外，行政院很少主動公開的跟立法院做任何不必要的一些對立，甚至行政院多次公開、私下任何形式的拜立法院長韓國瑜以及各黨團，提出各種解決之道，但到現在為止，所有的努力都沒有一件達成，就算跟韓國瑜談好的後續工作，也沒有一件可以如願，甚至在談好的時程之前，立法院突然爆出突襲，就像這次《財劃法》修法一樣。



卓榮泰指出，對他來說，已經深感無奈，對所有的國人來看，也認為這樣的狀況長期下去，行政權將一而再再而三的被削弱，國家的憲政體制將體無完膚，五院體制形同虛設，立法院就是一院獨大一院獨裁。有人問什麼叫獨裁，獨裁，就是一個人或是一個機關做了任何決定之後，沒有人可以來制衡，沒有方式可以救濟，這個才叫獨裁。

卓榮泰痛批立院獨裁 提覆議不讓報告、違憲也沒有大法官法庭裁判

卓榮泰說，立法院做了一項決議、通過一項法案，行政院認為違憲，卻已經沒有大法官法庭可以來做裁判，無從救濟，行政院提出覆議，立法院連報告都不讓去報告，連說明過程、討論過程都不需要，就可以逕付表決，這個就是違背民主，這才叫獨裁，是立法的獨裁，無人可控制，無人可管，一院獨大，從擴權到搶錢，到今天破壞憲政意識。



卓榮泰表示，行政院今天即使提出不副署，立法委員有意見反對，還是可以依照憲法提出不信任案來倒閣，這就不叫行政院的獨裁，有後續的救濟、有法律的救濟、有憲法的機制，就不叫獨裁。換句話說，如果不信任案是憲法賦予國會的救濟機制，同樣的，不副署也是憲法賦予行政院院長的救濟。



卓榮泰說，他更要表示，身為行政院長，如果被一個毀憲亂政的國會跟政黨提出倒閣不信任案，那將會是他畢生的民主勳章，他願意成為護憲的鬥士，願意跟勇敢的國人站在一起，走上這條護憲護國的道路。



卓榮泰提到，憲法法庭能不能解決爭議，他認為還是可以的，只要憲法法庭能夠繼續執行職權，依照大法官來判定，很多事情都可以解決，但是如果立法院用立法的專橫剝奪了大法官的同意權，用立法的專橫提高開會門檻，讓其陷於無法運作，那立法院自己要負責。



更多風傳媒報導

