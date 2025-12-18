批國民黨不出席搞砸了！徐國勇：「不副署」不是終極目的

徐國勇說，「不副署」不是終極目的 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰不予副署《財政劃分收支法》，獲總統賴清德支持，但黨內包括民進黨團總召柯建銘、立委王世堅則持不同意見。對此，民進黨秘書長徐國勇今（18）日表示，不副署並不是終極目的，而是希望在野黨、執政黨，大家坐下來談，為國家找出一個最好的方向。

賴清德日前召集黨籍立委便當會，柯建銘對於不副署表達反對意見。此外，王世堅昨受訪則說，他對於不副署有不同的看法，所以他在便當會時沒有發言，接受黨的安排。不過，他也希望黨慎思，雖然在野黨有蠻橫之處，但身為執政黨就萬事隱忍，以協商方式去化解衝突。

徐國勇今赴東吳大學演講，並受訪表示，其實不是黨內有雜音，民進黨本來就是多元的政黨，所以每個人都可以表達自己的意見。他說，不副署並不是終極目的，而是希望在野黨、執政黨，大家坐下來談，為國家找出一個最好的方向。

「國民黨搞砸了，也搞錯了方向。」徐國勇指出，本來就是要坐下來談，因為有人不出席，大家去看憲法，院際協調權是總統的權力。他並說，有點法律常識就知道，權利跟義務永遠是相對的，怎麼這些人連這個常識都不同呢？

徐國勇表示，王世堅講的坐下來談是好事，問題是國民黨不談、沒出席，就是王世堅講的「沒出息」。

針對民眾黨立委黃國昌日前到其他學校演講，但報名表上說禁止抗議，徐國勇則說，當一個民意代表、當過公眾人物，為什麼怕人家抗議呢？他從小學教到大學、研究所，小學生也曾經跟他抗議，所以不准學生抗議，他覺得莫名其妙。他說，學生抗議有道理的話，當然可以抗議。

