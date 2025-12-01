批國民黨不當連結戰爭 徐國勇：總不能上完廁所才去買衛生紙

徐國勇表示，必須保持一定的實力，只有備戰才能避戰，這是必然道理，「國無兵恆亡」，不要忘記這句話。（圖／周志龍攝）

賴清德總統日前宣布編列1.25兆國防特別預算，遭國民黨質疑，提高國防預算是準備打仗。民進黨秘書長徐國勇今（1）日表示，這叫做不正當連結，1.25兆國防預算是分8年執行，一年大概是1600億元左右，怎麼會太高？「總不能上完廁所才去買衛生紙」。並強調，「國無兵恆亡」，國家如果沒有軍隊，一定是滅亡，所以保持一定的保護能力、自我保護能力是必要的。

民主進步黨今（1）日舉行「和平繁榮‧民主永續－2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會。而針對在野質疑提高國防預算是準備打仗，徐國勇指出，這叫做不正當連結，1.25兆國防預算是分8年執行，一年大概是1600億元左右，怎麼會太高？國防預算如果這樣子就叫做跟戰爭連結在一起，那他用幾句話來互勉。從早以前有句話，「國無兵，恆亡」。「兵」指的就是軍隊，國家如果沒有軍隊，一定是滅亡，所以保持一定的保護能力、自我保護能力是必要的。

徐國勇指出，相信每個人家裡都有鎖，「難道你有鎖，就代表這就是小偷必來臨嗎？」，有的人講得更粗魯，「你總不能上完廁所才去買衛生紙」，上廁所之前就要先帶衛生紙進去，或廁所裡就準備好衛生紙，「用上廁所是粗魯了一點，不過這個比喻的是讓人家一聽就懂」。

徐國勇強調，對於要侵略我們的境外勢力有些防備，這本來就是必須的。天氣冷，出門時媽媽也會叫你多加一件衣服，難道你要出去外面冷個半死以後，回來才說「我很冷」，才去買衣服？你可能就來不及了。

徐國勇認為，1.25兆不要用數字來看，要把它除以8年，請問這個特別預算合不合理？非常的合理。所以硬要把它做不正當連結，連結說這就叫宣布戰爭來臨等，就是中了共產黨的計，它就是用這個來威脅台灣，國共有多少次和談，每次都是削弱國民黨實力、強大共產黨，最後結果就是國民黨「打輸跑贏」。

徐國勇說，蔣介石當時來台灣沒有總統身分，但蔣將許多發展台灣預算全部用在國防，保持60萬大軍，就是為保衛台灣；如今國民黨把強化防衛等同戰爭來臨，就是拋棄自我防衛能力，就是在附和統一，把台灣送給中國。

最後，徐國勇強調，「這不是我們要的，我們跟中華人民共和國互不隸屬，我們必須保持一定的實力，只有備戰才能避戰，這是必然道理，國無兵恆亡，不要忘記這句話」。

