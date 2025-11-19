批國民黨亂修財劃法重傷高雄 陳其邁：外行開藥、地方被迫吞藥 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

針對行政院卓榮泰院長批評，藍白財劃法修法爭議，形容是「拿錯藥硬要中央吞」，高雄市長陳其邁今（19）日受訪表示，國民黨此次修法完全未尊重地方政府意見，形同「外行開藥方、地方硬吞藥」，高雄重大建設恐因此面臨重大衝擊。

陳其邁指出，去年國會第一次修法時，立法院至少還邀請他列席，但他因行程無法上台表達意見；然而此次修法更糟，立法院完全未與地方政府溝通就突襲通過。他批評，中央與地方財政如何分配，涉及城市發展方向，立法院卻連聽取地方意見都省略，令人無法接受。

陳其邁強調，高雄市的要求非常卑微，就是「統籌分配稅款、一般性補助款與計畫性補助加總，不得低於去年」。他說，地方政府必須清楚掌握財源，才能規劃重大建設並評估財政需求。

陳其邁指出，若國民黨版本通過，高雄的重要建設將首當其衝，特別是捷運紫線、林園線，以及高雄—台南3條跨區大型交通路網，恐因計畫性補助大幅縮水，而經費完全沒有著落。

陳其邁說明，114年中央計畫型補助為2954億元，但若修法後僅剩308億元，總額減少勢必排擠南部建設，包括治水防洪、交通建設及經濟民生基礎建設等都將受到嚴重影響，「一下子都化為烏有」。

陳其邁呼籲，高雄市各區立委應向市民清楚表態，支持行政院版本、不要支持國民黨版本，「站在高雄立場，支持國民黨版本將對城市造成重大傷害」。

陳其邁也提及，過去他曾提醒國民黨立委柯志恩在修法時，要注意土地面積與污染問題，柯當時表示會關注，但兩次皆支持國民黨版本。他直言「非常不以為然」，並強調所有高雄立委都應承擔責任、說清楚立場。

陳其邁最後表示，市長有責任向市民說明情勢真相，並持續捍衛高雄的建設機會，「如果中央錢都沒了，這些建設要怎麼做下去？」呼籲立法院應以城市長遠發展為重，不要讓民眾付出代價。

照片來源：高雄市府

