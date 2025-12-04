批國民黨修黨產條例復活救國團 林月琴點名黃國昌：對得起民主前輩？ 7

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

國民黨立委游顥等人提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案，擬將救國團排除於「黨產條例」適用範圍，立法院會日前將草案逕付二讀。對此，民進黨立委林月琴今（4）日在臉書發文表示，先是立委翁曉玲提案要掌握黨產會人士，而後又要將救國團復活、將救國團排除在黨產條例之外，國民黨根本是在開倒車；她也點名民眾黨主席、立委黃國昌，配合國民黨亂搞，「轉型正義持續被破壞、黃國昌對得起民主前輩嗎？」

林月琴表示，這兩天雖然都在審查外送員專法，但是看到國民黨將「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案逕付二讀，還是讓她想問國民黨，要把國家弄到什麼程度，才願意善罷甘休？不停的開倒車，把過去累積的成果一一打掉，對國民黨到底有什麼好處？

林月琴提到，先是翁曉玲提案要掌握黨產會的人事、現在又要將救國團復活、把救國團排除在黨產條例之外。她進一步指出，問題是，救國團已經被法院宣判為附隨組織，國民黨卻要排除救國團適用黨產條例，變成只要立法院想修、想救誰，誰就可以復活。她批評，「這就是赤裸裸的毀憲亂政，把手伸進司法機關，利用自己意旨修法！」

「如果國民黨想救共諜，修個法，共諜就會變成合法情報員。」林月琴表示，雖然民眾黨不意外的配合國民黨亂搞，但仍呼籲黃國昌還有機會一起捍衛民主前輩守護到現在的公平正義，請問黃國昌會繼續配合國民黨、把救國團復活嗎？轉型正義持續被破壞、黃國昌對得起民主前輩嗎？

照片來源：翻攝自林月琴臉書

