批國民黨刻意帶風向垃圾山案 邱議瑩：全力支持陳其邁依法提告 191

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

高雄垃圾山案持續延燒，民進黨立委邱議瑩今（23）日強調，全力支持高雄市長陳其邁依法提告，指控國民黨刻意操弄假訊息、藉里長李有財自製假圖抹黑高雄市府；她痛批，高雄市府第一時間已啟動查處並移送偵辦，但國民黨卻趁勢帶風向、冷嘲熱諷，見不得高雄好。

針對近期垃圾山事件，邱議瑩表示，全力支持陳其邁依法提告，破除國民黨蓄意操作的抹黑奧步。她指出，高雄市府上週接獲檢舉後，立即啟動查處機制，並在第一時間將案件移送偵辦，相關涉案人員也迅速到案，高雄對非法傾倒垃圾問題從不縱容、不會放任。

「國民黨卻見獵心喜，惡意帶風向。」邱議瑩批評，國民黨立委陳菁徽甚至拿李有財自行合成的假圖抹黑陳其邁「包庇環境殺手」，而國民黨立委柯志恩也一起嘲諷、消費高雄。她反問，「柯志恩參選市長的理念，就是無止盡攻擊高雄嗎？冷嘲熱諷無法代替踏實的治理市政」。

邱議瑩強調，高雄過去被國民黨矇騙與消耗，如今好不容易迎來一位踏實做事的陳其邁，卻又看到國民黨急著把高雄拖回黑暗過去，讓她痛批「國民黨最大的政治企圖，就是見不得高雄好」。她強調，她會與高雄市府團隊共同站穩立場，奮力守護高雄，不容國民黨為選舉繼續抹黑高雄。

照片來源：翻攝自邱議瑩臉書

