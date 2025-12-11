批國民黨推助理費除罪是替貪污立委脫罪 綠黨團：立院成共犯結構

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法爭議持續延燒，原本立法院司法及法制委員會11日邀請立法院祕書長周萬來出席針對「助理費除罪化法案」報告並備質詢，不料卻請假未到；民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，這是國民黨為了這些想脫罪的貪污立委所使出的殺手鐧，立法院也在院長韓國瑜的領導下成為共犯結構。

鍾佳濱表示，從這樣一連串蛛絲馬跡看起來，這應是國民黨最高層下達的指令，就是要再使出就是「逕付二讀、沒收討論、過水協商、黑箱表決」，然後等到已經造成事實，立法院的行政官員剛剛在質詢時也已經表態會依法執行，照樣撥款到委員的帳戶裡面。

他痛批，立法院這些議事機構，在韓國瑜的領導下已成為共犯結構，只要國民黨跟民眾黨講好，就能挾國會多數逕付二讀通過這些包庇貪污、掩護自肥的修法，這已是昭然若揭，陳玉珍的提案不是為了她個人，是為國民黨內其他受到貪污起訴的委員，為了要脫罪、除罪所使出的殺手鐧。

鍾佳濱強調，但這種殺手鐧沒有用，因為即便除罪化的意圖沒有，但是包庇自肥的罵名一定是為社會所共知，民進黨團堅決反對這樣劣質修法。

