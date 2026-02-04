批國民黨自我染紅沒底線 張育萌：新任中常委宣誓「落實習近平思想」

張育萌指出，中配勤彭蓁曾宣誓要落實中國國家主席習近平思想，批評國民黨染紅沒有底線。翻攝中國台灣網



國民黨親中爭議再添一樁，預定今天（2/4）就職的29名中常委中，包括中配勤彭蓁，台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，勤彭蓁曾公開宣誓「落實習近平新時代中國特色社會主義思想」，也揚言改掉中國配偶取得台灣國籍比東南亞配偶多2年的現象，張育萌直言，「國民黨已經自我染紅，沒有底線」。

張育萌指出，勤彭蓁是雲南台商，一路當到中國的全國台企聯副會長。她名下的「企業雲台文旅集團」，核心理念寫得很清楚，「兩岸一家親，雲台一家人」。2019 年，香港爆發反送中運動，雲南省台辦集合媒體，採訪台商時，勤彭蓁喊話「非常期盼兩岸能夠早日統一、和平發展，台灣同胞能夠與大陸同胞提早享受大陸的發展機遇。」

張育萌提到，當時正好是台灣總統大選前，勤彭蓁積極爭取列入國民黨不分區立委，宣稱這樣可以多拿「 100 萬到 200 萬的選票，可團結支持國民黨重返執政」。當時她就公開講，只要當上立委，就要改掉中國配偶取得台灣國籍，比東南亞配偶多兩年的問題。她痛批這是「綠色執政過度偏差的新南向政策」，幸好最後她沒排進不分區。

張育萌續指，2022 年，勤彭蓁去四川見縣委統戰部部長段必興，名義是要做「投資考察」。行程是由四川省委統戰部幫忙發新聞稿。2023年，中國國台辦發慰問信給台企聯，公開肯定台企聯「對推進祖國統一進程，做出積極貢獻。」勤彭蓁立刻回應「感謝祖國」，不假思索說出「我們在黨和國家的領導下，在國家惠台政策的溫暖下」、「在祖國大陸經濟社會發展」和「推進祖國統一進程」做出貢獻；甚至去年中秋，雲南昆明舉辦「兩岸同胞團圓」。勤彭蓁跟雲南省統戰部長同台——統戰部部長李保俊指示，要「有力推動雲台兩地融合發展」。

鄭麗文上任國民黨主席後，首次舉行中常委選舉，勤彭蓁順利當選，今天正式上任——她進入的這屆中常委，張育萌說，「有夠巧，『剛好』是縣市長選舉年。」接下來每週，鄭麗文都要跟勤彭蓁這些根本不知道「代表哪國」的中常委，一起討論接下來的縣市長提名和選戰方向。

張育萌怒批，百年大黨走到今天，淪落至此直接不演了，準備要跟「感謝祖國、期待統一」的中常委，一起討論台灣的縣市長選舉。這種諷刺到魔幻的劇情，竟然真的發生在現實世界，「因為國民黨已經自我染紅，沒有底線。」

