批國民黨財劃法修法「突襲通過」 陳其邁：恐傷害高雄重大建設與民生經濟

[Newtalk新聞] 立法院國民黨、民眾黨團上周五（14日）再次強行通過《財劃法》修法，行政院長卓榮泰稱藍白拿錯的藥，硬要中央吞下，高雄市長今（19）日在市政總質詢休息時間受訪表示，針對國民黨版的《中央與地方財政收支劃分法》修法表達強烈不滿，痛批此次修法「突襲通過，完全未徵詢地方政府意見」，對高雄重大建設及民生經濟預算將造成傷害。

陳其邁說，如果我們到醫院看病，總是要問一下病人的症狀來對症下藥，而國民黨上次在修財劃法的時候，立法院還來邀請他出席，他沒有辦法上台表示意見，這一次修法卻連問都免了，突然就突襲式通過，也沒有問地方政府的意見。對於中央跟地方財政的劃分，如何對症下藥？根本是這個外行，而且就直接給了藥，要病人或地方政府把它硬吞下去，他覺得非常不以為然。

他指出，你也要稍微問一下地方政府的意見，難道我們的意見那麼不重要嗎？連問都沒問。他強調，影響最大的就是高雄市統籌款、一般性補助款跟計畫性的補助，三個加起來不能少於去年，這是很卑微的要求，我們也沒多要，修法過程如果這三個都能確保不低於去年的標準，地方政府在推動重大建設的時候，才能夠預估未來財政的需求，中央補助款能增加多少，我們至少還可以試算。

陳其邁表示，如果這個版本通過，高雄市的捷運紫線，通過三民、左營、楠梓、橋頭，大樹、燕巢經費就沒有下落了，因為計畫性的補助在 114 年是 2,954 億元，一下子中央預算剩下 308 億元，補助地方分配的比例，就是中央跟地方分配的負擔比例不變，但總額一定會減少，總額減少，當然就一定會排擠到南部地區的重大建設，尤其是高雄。

他說，治水防洪的預算、重大交通建設的預算，或是跟民生有關的經濟建設預算，這些一下子都化為烏有，地方的發展該如何推動？呼籲高雄的立委要支持行政院的版本，不要支持國民黨的版本，如果支持國民黨的版本，對高雄有重大的傷害。

陳其邁也希望各個立委都表態說清楚，在財政收支劃分法修法的過程，如何把過去的錯誤來做矯正。他說，上次第一次修法前，他還跟柯志恩委員說，修法時要特別注意到土地面積還有汙染的問題，她說好，結果兩次的舉手，她都支持國民黨的版本，這讓他很不以為然。

陳其邁說，希望所有高雄市的立委都要很清楚地告訴市民，對於財劃法修法的意見是什麼，怎麼樣確保高雄的計畫可以如期進行，以前按照舊版的財劃法，我們還可以規劃捷運紫線，還有到屏東的林園線，及高雄跟台南之間三條重要的捷運路網；現在中央錢沒了，這個建設怎麼做下去？所以市長當然有責任必須向市民說清楚市政府的立場。

