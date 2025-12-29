批國民黨越來越不在乎中華民國！童子瑋：元旦升旗時要怎麼面對國旗？

童子瑋表示，這幾年下來，看見國民黨越來越在乎中共，卻越來越不在乎中華民國，元旦升旗的時候，國民黨要怎麼面對國旗？ 圖：取自童子瑋臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 再過幾天就是元旦，基隆市議長童子瑋今（29）日表示，這幾年下來，看見國民黨越來越在乎中共，卻越來越不在乎中華民國，元旦升旗的時候，國民黨要怎麼面對國旗？

就在台北市長蔣萬安前往雙城論壇後，中國解放軍東部戰區天突襲宣布對台舉行「正義使命—2025」環台軍事演習，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，公告的演訓區更幾乎將台灣完全封鎖包圍。

對此，總統府強調，面對單邊的挑釁行為，國軍及國安團隊事前均已全面掌握相關動態，並完成必要整備，足以確保國家安全與民眾生活無虞，請國人安心。

童子瑋發文表示，再過幾天就是元旦，許多的政治人物、國民，都會趁著一年的開始舉辦活動，也會對著中華民國國旗致意，當天空中飄揚的不只是國家的旗幟，可能還有繞台的軍機時，「我們該用什麼心態面對中共，以及面對我們的國家？」

他強調，民進黨從蔡英文總統任內，將台灣本土意識跟中華民國派團結起來，到現在的賴清德總統，以強化自身實力，展現了守護國家的決心，這個轉變，社會大眾都看得見。

童子瑋提及，賴總統說過最有力的一句話是「我們不一定要同黨，但一定要同一國」；他直言，2天後就要跨年了，元旦升旗時，國民黨能心安理得面對他們的初衷、找回對國旗的認同、屏棄黨派之爭、回到守護國家的陣線嗎？

