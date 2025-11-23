批國民黨「垃圾山」案刻意帶風向 邱議瑩：力挺陳其邁依法提告

邱議瑩全力支持市長陳其邁針對國民黨近期「垃圾山」事件引發的惡意指控依法提告。 圖：翻攝邱議瑩臉書

[Newtalk新聞] 針對近期「垃圾山」事件引發的惡意指控，民進黨立委邱議瑩今(23)日表示，全力支持市長陳其邁依法提告，破除國民黨蓄意操作的抹黑奧步，並強調會與市府團隊共同站穩立場，奮力守護高雄，不容國民黨為選舉繼續抹黑我們的家鄉。

邱議瑩指出，垃圾山事件在市府上週接獲檢舉後，立即啟動查處機制，並在第一時間將案件移送偵辦，相關涉案人員也迅速到案，高雄對非法傾倒垃圾問題從不縱容、不會放任，但國民黨卻見獵心喜，惡意帶風向，立委陳菁徽甚至拿犯嫌李有財自行合成的假圖抹黑市長「包庇環境殺手」，而柯志恩也一起嘲諷、消費高雄。

邱議瑩反問，「柯志恩參選市長的理念，就是無止盡攻擊高雄嗎？」她表示，冷嘲熱諷無法代替踏實的治理市政。她強調，高雄過去被國民黨矇騙與消耗，如今好不容易迎來一位踏實做事的陳其邁市長，卻又看到國民黨急著把高雄拖回黑暗過去。

「國民黨最大的政治企圖，就是見不得高雄好。」邱議瑩強調，會與市府團隊共同站穩立場，「我們會奮力守護高雄，不容國民黨為選舉繼續抹黑我們的家鄉。」

