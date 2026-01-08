批國防部報告謊話連篇 凌濤：這次敢不敢徹查顧立雄？

凌濤表示，行政院官官相護，現在連給立法院的關係文書都可以詐騙，根本是國家安全系統性危機，官僚草菅人命，賴清德、卓榮泰這次敢不敢下令徹查顧立雄？（圖／取自凌濤臉書）

花蓮基地的F-16戰機6日晚間失事墜海，飛行員辛柏毅上尉至今仍失聯。國民黨桃園市議員凌濤今（8）日指出，國防部去年10月給立院的「美對臺軍售案執行情形」書面報告中，稱F-16A/B戰機性能提升已依規劃於112年底全數完成。結果等到現在辛上尉的F-16墜毀，國防部才坦承「自動防撞地系統」，根本一架都還沒安裝。並痛批，連給立院的關係文書都可以詐騙，根本是國家安全系統性危機，官僚草菅人命，賴清德、卓榮泰這次敢不敢下令徹查顧立雄？

凌濤今日於臉書發文痛批，「2025年最爛笑話，國防部文件說謊F-16性能提升全數完成，結果是2026的三【無】飛行悲劇」，國防部函送「美對臺軍售案執行情形」114年10月書面報告「謊話連篇」，稱F-16A/B型性能全數於112年完成，卻連保護飛官的MMC、AGCAS、防寒飛行衣，通通沒有。

凌濤指出，顧立雄過去放任軍火標案，現在竟然連飛官安全也欺騙國會？飛官們用生命捍衛領空，三大保護遲未到位，顧立雄應自請處分，行政院應立即啟動文書造假調查。

凌濤續指，空軍舉行的記者會有3件事跌破大家的眼鏡，首先是「模組化任務電腦（MMC）」故障；2、失事飛機沒有「自動防撞地系統（AGCAS）」，3、飛行員連基本的「防寒飛行衣」也沒有，其中重要的「自動防撞地系統」的裝設，主要是為減少可控飛行撞地（CFIT）事件的發生，包括空間迷向、G力過載昏迷都屬這類，而根據美國空軍統計，CFIT事件佔所有F-16飛行員殉職比例的75％，本次墜機事件，就有極高可能與空間迷向有關。

凌濤表示，空軍從2012年起以1400億台幣為141架F-16A/B升級，是為「鳳展專案」，MMC就是在此案進行升級，如今卻被爆料MMC升級後狀況頻仍，屢屢發生大G力昏迷事件，險象環生，更扯的是，國防部在去年10月給立法院的「美對臺軍售公開書面資料」中，明確寫到F-16A/B戰機性能提升已依規劃於112年底全數完成，僅有AGM-154C飛彈延宕，結果等到現在辛上尉的F-16墜毀，國防部才坦承「自動防撞地系統」，根本一架都還沒安裝。

凌濤痛批，行政院官官相護，現在連給立法院的關係文書都可以詐騙，根本是國家安全系統性危機，官僚草菅人命，賴清德、卓榮泰這次敢不敢下令徹查顧立雄？

凌濤說，飛官們用生命捍衛台海長空，沒有他們，就沒有安全的家園，也再次向所有辛苦的飛官，以及國軍官兵致敬，也為辛飛官能安全獲救、早日回家祈禱。

