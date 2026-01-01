批國防預算被耽擱 賴清德：國際譴責軍演 在野黨替中國找藉口

立法院遲未審查1.25兆國防特別預算，賴清德總統今天表示，預算若持續被耽擱，他擔心國際社會會誤解台灣自我防衛的決心。他也質疑這中國軍演，當國際社會同聲譴責中國的時候，在野黨仍然替中國找藉口。未來這1年對台灣是非常關鍵的一年，他也希望朝野能夠團結，不要讓中國得到錯誤訊息以為可以侵略台灣。

賴清德今天上午8點半發表新年談話並接受媒體提問，媒體詢問中國解放軍剛結束針對台灣的軍演，目前政府總預算以及1.25兆的國防特別預算都尚未通過，朝野在立法院也陷入僵局，對國際盟友支持台灣的意願與力道是否已經產生負面影響？如果國防相關預算無法通過，政府下一步會是什麼？

賴清德表示，他要特別強調「和平無價，戰爭沒有贏家」，我們對和平固然要有理想但不能夠有幻想，和平一定要靠實力才能夠獲得，不是單憑一紙和平協議或接受侵略者的主張就有辦法達到和平，所以投資國防就等於在投資和平。

他說，這次中國的軍演，我們可以看到，解放軍演習的科目裡面，有特別針對台灣新增戰力作為假想敵來演練，就可以看得出來我們軍購的項目，對台灣國防安全是必要的，這一筆國防預算對台灣向國際社會展現守護國家決心、維護區域和平發展也是必要的。

所以，賴清德強調，如果這個預算持續被耽擱，的確擔心國際社會會誤解台灣的決心，因此他非常期待在野黨基於國家的利益，國家的安全，能夠通過這筆預算，讓我們更有力量，能夠達到守護國家保護人民安全的目標。

他說，這一次中國的軍演，民主國家共同譴責中國破壞台海和平穩定，國際社會多年來也一直認為，中國才是破壞兩岸和平的麻煩製造者。但比較可惜的是，當國際社會同聲譴責中國的時候，在野黨仍然替中國找藉口。

賴清德指出，他希望我們朝野能夠團結，也只有團結不要分裂，才不會讓中國得到錯誤的訊息，以為可以侵略台灣。

此外，針對國際智庫都在提醒，中國以2027年入侵台灣的準備當作國家目標，明年就是2027年，媒體詢問，未來1年中共是否有攻台的可能？

對此，賴清德表示，「我再次祝大家新年快樂」，他身為總統有三大使命，就是讓國家更安全，經濟發展更好，也能夠把全國人民照顧得更周延。

至於媒體所提到的中國希望在2027年就能夠做好攻台準備，他強調，中國是不是能夠如期達到他的目標這是一回事情，就台灣而言，最重要的是如孫子兵法所言「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，我們必須做最壞的打算，也做最好的準備。

所以他說，未來這1年、2026年對台灣來講是非常關鍵的1年，他一定會積極落實和平四大支柱行動方案，第一根支柱是強化我們的國防力量，不管是對外軍事採購，或者是發展國防自主、建構台灣之盾，並且去發展無人機、無人艇、水下無人潛艇、機器人無人載具等等不對稱戰力，來提升我們的國防力量。

賴清德強調，我們也會持續強化我們的全社會防衛韌性，讓我們的民眾除了平常可以因應天然災害，必要的時候也可以幫助自己，也可以幫助街訪鄰里其他的朋友。

第二根支柱就是強化經濟韌性，他說，我們經濟不但要好，而且還要有韌性，我們不能夠再像以往一樣，把雞蛋都放在同一個籃子，我們必須要立足台灣、布局全球、行銷全世界。同時，我們也不僅僅要支持國際級的科技產業，更要站在第一線，讓遭遇到困難的中小微型企業也幫助他們透過人工智慧，透過各項科技，透過必要的手段來提升他們的競爭力。也只有大型企業、中小微型企業都能夠發展，台灣的經濟韌性才有辦法建立。

他說，第三根支柱是，我們必須要跟民主陣營肩並肩站在一起，我們善盡台灣守護自己國家的責任，我們也看到印太國家每一個國家都在強化國防力量，只有印太區域和世界民主陣營，每一個國家都盡自己責任並且共同合作的時候，區域的和平穩定才有辦法確保。

他也再度重申和平的第四大支柱，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民民主自由生活方式的意願，並且能夠對等尊嚴，「我們很樂意跟中國交流合作，促進兩岸的和平共同發展」。

