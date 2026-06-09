批在野延會排無關緊要法律案 卓榮泰籲速審預算：萬事莫如預算急
立法院本會期再次展開延會，行政院長卓榮泰今（9日）表示，他希望國會在延會的過程中，「萬事莫如預算急」，趕快把預算審完；他也批評在野黨，延會排了很多他們喜歡，但跟現在不相關、不急迫的法律預算案，這對福國利民沒有太大的幫助。
本屆立法院會期原訂於5月31日屆滿，不過民眾黨立法院黨團提案延長會期，並在國民黨、民眾黨挾人數優勢表決通過下，決議將本會期延長至8月31日，創下18個月完全不休會的紀錄。截至今日，累積至少有17位國民黨立委有案在身，民進黨團批評藍白把國會延會當成金鐘罩、保護傘。
卓榮泰今天下午訪視「行政院新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園」。媒體詢問，卓榮泰怎麼看立法院一直延會？會希望不要再延會，趕快審預算嗎？是否認為在野黨是為了撐保護傘？
卓榮泰表示，國會開會很重要，應該是要保護國家、保護人民，現在萬事莫如預算急。今天大家都在擔心接下來的大雨，早上他也到了氣象署，但是政府相關的預備金跟災損金，如果預算不能過的話，到底要如何使用。
卓榮泰說，當然希望大家都平安無事，他也希望國會在延會的過程中，萬事莫如預算急，趕快把預算審完，還有很多人民的各種福利照顧、國家的經濟發展、科技發展，還有重要的國防相關產業等，都必須要好好地趕快把預算審完。
卓榮泰表示，不要只會延會，但是排了很多的考察，排了很多跟現在不相關、不急迫的法律預算案，應該要趕快讓它過，但他們是排自己喜歡的法律案，對於福國利民確實是並沒有大的幫助，所以他還是希望能夠儘快地把預算儘速地審完，這樣才是國會對人民最好的一個交代。
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