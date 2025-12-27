批在野讚賞普丁、擁抱習近平 賴清德：卻要彈劾台灣民選總統

藍白聯手提案彈劾總統賴清德，26日院會交付立法院全院委員會審查，表決結果為60位贊成、51位反對，通過賴清德彈劾案提案。對此，賴清德表示，在野黨讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，擁抱大陸國家主席習近平，但卻要彈劾台灣民選總統，令人費解。

賴清德。（圖／中天新聞）

立法院院會26日針對彈劾賴清德案進行表決，結果顯示，60位贊成、51位反對，賴清德彈劾案提案通過。根據藍白黨團安排的時程，1月21日、22日將召開審查會，屆時將邀請賴清德前往立法院說明15分鐘，並接受立法委員詢問。隨後在4月27日舉辦聽證會，邀請政府人員出席表達意見，同時接受立委詢問。

5月13日、14日將再度邀請賴清德前往立法院說明並接受立委詢問。最後在5月19日，也就是賴清德上任總統2週年前夕，進行彈劾案記名投票。這項彈劾案的審查程序包含公聽會、審查會、聽證會等多個階段，並兩度要求總統本人到立法院接受質詢。

彈劾賴清德時程。（圖／擷取自民眾之聲YT）

賴清德近日接受《話時代人物》節目專訪，被問及藍白的目的為何，他表示，在野黨的行為「令人費解」，他們公開讚賞普丁不是獨裁者，也擁抱習近平，但卻要彈劾台灣的民選總統。他認為，社會自有公道。

立法院院會通過彈劾賴清德提案。（圖／中天新聞）

另外，賴清德也提到了總預算審查，他直呼「很難理解」藍白不排審總預算的目的，並批評在野黨聲稱支持中央政府總預算，但卻不願意付委，此舉有違常理。賴清德還引用大法官499號釋憲文提到的內容，批評在野黨忘了多數要尊重少數的道理。

