批在野黨突襲修正《財劃法》 卓榮泰嗆：全面迎戰

立法院上週五在藍白聯手下，通過《財政收支劃分法》再修訂案，行政院長卓榮泰今天（17日） 強調政院版原本本週就會提出，不料卻遭在野黨突襲。他認為，這次內容比上回算錯問題更大，行政院將會全面迎戰。（張柏仲報導）

卓榮泰說他非常遺憾與訝異，因為上週他備詢時說過本週就會提出《財政收支劃分法》再修訂的政院版，但立院卻在上週五匆匆忙忙通過再修訂的《財劃法》，卓榮泰表示：「而且這個內容將造成更大的問題，這個問題會比過去公式計算錯誤的問題還大，將陷政府的總預算無法編列。這個部分政院今天會作最後一次內容認定；本週四行政院院會還是會依照明天與地方政府談過後，政院將提出《財劃法》在行政院會中討論，正式讓它通過，通過之後會送立法院審議。」

卓榮泰強調希望能有一個更均衡、更公平、更縮短城鄉差距，同時由全民共享的《財劃法》，對於立法院在野黨團這項突然的動作，行政院會全面迎戰。