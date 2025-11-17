批在野黨《財劃法》修正讓總預算無法編列！卓榮泰嗆：會全面迎戰

行政院長卓榮泰出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」前，回應立院三讀通過的財劃法再修正案。 圖：張良一/攝

立法院日前通過在野黨所提《財政收支劃分法》部分條文修正案，行政院表示，中央政府總預算無法依此調整，並擬尋求憲法救濟。行政院長卓榮泰今（17）日進一步說，立法院匆忙通過再修訂的《財劃法》，問題比過去計算錯誤還大，將使政府的總預算無法編列。對於在野黨這個突然的動作，行政院會全面迎戰。

行政院發言人李慧芝日前強調，立法院通過的財劃法修正案，比現行版本更修惡，不只再度拉大城鄉差距，也讓中央失去調節能力。他說，行政院期待政院版本財劃法送到立院後，朝野黨團能理性討論審議，如若沒有獲得立法院的支持，政院將會尋求憲法救濟。

卓榮泰今上午出席「第35屆臺日工程技術研討會開幕典禮」，並於會前受訪表示，他覺得非常遺憾跟訝異。他上禮拜在立法院備詢就說過，這禮拜行政院會對《財政收支劃分法》再修訂的行政院版本正式討論，而且明天由國發會、財政部、主計總處，已經在上禮拜就發文邀請各地方政府的財主人員做最後確認。

卓榮泰批評，立法院卻在14日以提前的方式，匆匆忙忙的就通過再修訂的《財劃法》，而且這個內容將造成更大的問題，這個問題會比過去公式計算錯誤的問題還大，將陷政府的總預算無法編列。他說，政院今天會做最後再一次的認定內容，以及在這禮拜四行政院院會，還是會依照明天跟地方政府談過之後，提出《財劃法》在行政院會的討論，正式讓它通過，通過之後會送立法院來審議。

卓榮泰表示，希望能夠有一個更均衡、更公平、城鄉差距更縮短，而且全民、國民共享的一個《財劃法》，這個才是因應之道。他說，對於立法院這樣的動作，在野黨團突然的這個動作，行政院會全面迎戰。

