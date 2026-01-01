批執政黨毀憲亂政 洪秀柱新年「三期許」：台灣最務實的方向

今日為2026年元旦，國民黨主席前洪秀柱表示，揮別毀憲亂政、撕裂社會的2025年，新的一年衷心期盼台灣能走出恐懼政治。她並指出，「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界」這三者並不衝突，而是台灣最務實、也最有前途的方向。

洪秀柱今日在臉書發文表示，揮別毀憲亂政、撕裂社會的2025年，站在2026年的門口，更應冷靜回望，也要勇敢前行。她說，過去一年，台灣被意識形態綁架，被對抗語言推著走，「執政黨破壞憲政秩序、切斷兩岸交流、把『抗中保台』當成萬靈丹，卻讓人民承受更高的風險與不安」。

「事實證明，對抗沒有帶來安全，恐懼也換不到尊嚴，」洪秀柱進一步指出，2025年的動盪，同時也讓更多台灣人看清現實，兩岸問題不是外人的棋局，而是兩岸人民自己的未來。過去國民黨執政時，正因為堅持「九二共識、反對台獨」，兩岸得以在可預期、可管理的框架下互動，台灣社會也因此擁有發展的空間與穩定的底氣。

洪秀柱也進一步指出，展望新的一年，自己衷心期盼台灣能走出恐懼政治，回到憲法與理性的正軌。「立足台灣，是守護我們的生活方式；胸懷大陸，是正視同文同種、命運相連的現實；放眼世界，則是在變動的國際格局中，為台灣爭取最大利益」，這三者並不衝突，而是台灣最務實、也最有前途的方向。

