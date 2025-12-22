批大法官人數不足判決違法 國民黨團赴北檢告發「枉法裁判」

憲法法庭上週由五位大法官宣判，立法院藍白黨團修正的新版憲訴法違憲失效。國民黨團不滿評議人數不足卻做出違憲宣告，今（22）日到北檢按鈴告發，稱大法官涉犯「枉法裁判罪」。對此，民進黨團也反擊，在野持續癱瘓憲法法庭，卻又要提彈劾總統，明顯自相矛盾。

藍營指控大法官們知法犯法，恐涉犯刑法「枉法裁判罪」。圖／台視新聞

藍營不滿僅有五位大法官就做出違憲判決，且依去年底藍白修正的《憲法訴訟法》規定，憲法法庭須至少10人始得開會評議，作成違憲宣告不得低於9人。藍營也因此指控大法官們知法犯法，恐涉犯刑法「枉法裁判罪」。

不過，藍營提告行動也引發民間反彈，現場更有民眾舉牌抗議，痛批藍營「做賊喊抓賊」。由於憲法法庭停擺近一年，外界普遍認為此次判決有助於破解僵局，多個民團及超過300位學者、律師公開聲援，民進黨立院黨團也加入力挺行列，民進黨團幹事長鍾佳濱直言，「憲法法庭的判決你可以質疑，但轉而要求一般法院審理大法官，國民黨的邏輯何在？」

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱（中）。圖／台視新聞

而另一方面，藍白聯手醞釀彈劾總統賴清德，預計本週二（23日）程序委員會排案，包含公聽會、被彈劾人說明，時程草案最快週五（26日）出爐。

雖然藍白立院人數未達三分之二彈劾門檻，只是假使奇蹟發生，按照規定，立法院通過後，還是得送出交由大法官裁判，在野卻一再阻擋憲法法庭恢復運作，也自相矛盾。立委吳思瑤批藍白行為，「他們心知肚明，他們在國會並沒有足夠達到三分之二的席次，所以這是空包彈的彈劾。」

藍綠持續交鋒，憲政僵局短時間恐怕看不到解方。

台北／蔡昀彤、蕭秉儀、郭致汎、蕭睿陞 責任編輯／陳俊宇

