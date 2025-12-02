批大罷免操盤遭黨內砲轟 吳怡農發長文「自我反省」

爭取民進黨提名參選台北市長的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，日前回應黨內對他「佛系打法」的批評，以去年大罷免不如預期為例，指操盤手的預測常與民意脫節，引爆綠營黨內不滿。而在今（2）日，吳怡農也發長文「自我反省」，稱自己的用詞和溝通方式造成誤解與傷害。

「這幾天，是自我反省的時間」，吳怡農今天在臉書發文表示，自己的用詞和溝通方式造成誤解與傷害，這些意見自己會繼續傾聽、重視、改進，不會再辜負各位的期待。他指出，首先想鄭重表達，罷免運動團體在今年是自己心中的無名英雄，最近這群人感受到傷害，使自己深刻警惕與反省，「我從未想過去質疑、批評為這場運動心力交瘁的人們」。

吳怡農點出，台灣的民主需要很多人在不同位置彼此接力，當自己在壯闊台灣鞏固社會韌性，罷團的辛苦時刻在提醒著，護民主、讓政治更好，讓公民無需再淋雨舉牌戰鬥。他並還原爭議言論的來龍去脈，當時媒體問自己「你爭取提名，但很多黨內人士說你贏不了」，事實上，就算到投票前，都不能放棄有翻盤的可能性，就像罷團送件衝刺到最後一刻的精神。

吳怡農強調，自己從來沒有批評大罷免運動志工，一向談的是過去專家分析，只靠直覺、缺乏對數據和對社會氛圍的客觀分析，無論是說自己的政治穩輸、或是當初對罷免投票的預期，都是憑感覺的說法，與現實的狀況有落差。

吳怡農也認為，雖然台北市偏藍，但各場選舉數據顯示，有很多選民看人不看黨，曾經投給台北市長蔣萬安的人，也曾經投給前總統蔡英文，蔡在台北市能贏兩次，代表市民對於理性論述有所期待。 也因此，對選戰的輸贏評估判斷，不能再像過去一樣憑感覺地唱衰或看好，越艱困的選區，提名越應參考客觀數據，才可能推出最有競爭力的候選人。

