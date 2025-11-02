批奈及利亞未阻基督徒被殺 川普：將斷援、採取軍事行動

川普10月31日曾經發文強調，基督教在奈及利亞面臨存亡危機，有數千名基督徒遭到殺害。

他在1日表示，如果奈及利亞繼續縱容這些事情發生，美國很可能會火力全開，進入這個「聲名狼藉」的國家，徹底消滅那些犯下可怕暴行的伊斯蘭恐怖分子。

對此，奈及利亞外交部則是發出聲明澄清，奈及利亞反對宗教迫害，也不鼓勵這樣的行為。無論種族、信仰或宗教，政府會繼續捍衛公民。