批宜蘭純精路改善工程延宕 黃琤婷要求交通處積極協調 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

宜蘭縣羅東鎮純精路危險路口改善工程延宕多時，宜蘭縣議員黃琤婷今（7）日在交通處單位質詢時，針對已改善的復興路口與其餘5處未改善路口提出質疑，要求交通處正視地方交通安全問題，不能再讓行政權責成為推託理由。

黃琤婷表示，純精路車流龐大、行人密集，長期是羅東的交通熱點與事故黑區。她說，宜蘭縣府雖於去年完成「純精路與復興路口」增設左轉專用道工程，但其餘5處路口至今仍停滯不前。

宜蘭交通處長黃志良指出，該案因涉及省道權責，公路局東分局要求地方先處理2項前提條件，其一是上方的路樹須由縣府協助移植；其二則是相關路燈須由地方單位，宜蘭縣府或地方公所自行遷移。他表示，東分局認為若這些條件未先完成，中央無法進場施作左轉專用道。

「所以縣府的意思是，問題在中央？一關卡一關，這樣事情就都沒辦法做了！」黃琤婷批評，縣府不應以權責為由消極等待，而應主動召開協調會議，跨局處整合農業處、公所與公路局，共同排除障礙、加速施工。

黃琤婷也要求交通處提供改善前後的數據，包含平均延誤時間、左轉車道排隊長度、事故件數與車流量，並以15分鐘粒度呈現，用科學證據檢驗成效，並用具體成果說服中央單位及民眾。

此外，黃琤婷也指出，純精路上有2處行人穿越線出現明顯歪斜與設計錯位，不僅視線不佳，更容易造成行人誤判方向，嚴重影響用路安全。她要求縣府儘速檢討、修正標線配置，真正落實人本交通。

黃琤婷強調，如果每個單位都只說「不歸我管」，那羅東的交通就永遠不會改善。她呼籲縣府以積極協調取代被動等待，讓數據說話、讓民眾看見改變，早日還給宜蘭安全又順暢的道路環境。

照片來源：黃琤婷辦公室

