批對岸砍斷桌腳 賴清德：不應該替侵略者找藉口
民進黨立委沈伯洋日前遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜應捍衛國會尊嚴；不過，韓直言賴「自己生病讓別人吃藥」，並表示維護台灣安全有四隻腳，但賴清德打斷三隻腳。對此，賴清德今（17）日受訪時表示，「真正砍斷韓國瑜那張桌子四個腳的，其實是中國，並不是台灣」，他請韓國瑜三思，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。
賴清德今日上午受訪時指出，中國跨境鎮壓的暴行是不會為國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋，這是為什麼他會請立法院的大家長韓國瑜院長，基於捍衛國會尊嚴，以及維護言論自由的立場，來聲援沈伯洋委員。
賴清德強調，這並不是要消費沈伯洋，也不是利用這個議題進行政治鬥爭，而是因為沈伯洋所處的自己的國會，不能夠沒有態度。
賴清德指出，希望韓國瑜能夠清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，也等於是在傷害我國憲政體制。
賴清德續指，這幾年來，中國持續增加在文攻武嚇、國內滲透統戰，破壞兩岸和平穩定，國際社會都一致認為是中國，不是台灣。
賴清德表示，中國也處處利用機會，在分化台灣跟美國的關係，散佈疑美論，也就是說真正砍斷韓國瑜院長那張桌子四個腳的，其實是中國，並不是台灣。
賴清德說，「我們分屬於不同政黨，競爭難免，但我們是同一個國家，面對敵外政治勢力的攻擊打壓，應該要團結一致、對外」，如果今天對中國的跨境鎮壓找藉口，那改天中國當要發動侵略台灣戰爭的時候，他就會有藉口。
賴清德強調，所以還是要請韓國瑜院長三思，分屬不同政黨，競爭難免，但是屬於同一個國家，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。
