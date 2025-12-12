批小紅書不甩打詐本就該禁 想想論壇：提高資安意識防禦資訊戰

「打詐」近年已成為台灣社會難得具高度共識的議題。（圖／趙世勳攝）

由前總統蔡英文主導的想想論壇今（12）日表示，在各項意見紛陳的台灣社會中，「打詐」是難得的朝野共識，而演算法帶來的資訊戰風險更是不容小覷，值得台灣社會持續從教育、學術、法律等層面思考，如何過濾敵對資訊並降低社會風險，共同維持網路安全。

數發部2022年就已把對岸開發的應用程式小紅書列入「危害國家資通安全產品」並禁止公部門使用，而今年12月內政部更直指小紅書涉及讀取儲存空間、越權使用權限等共15項資安指標不及格，甚至涉及資料回傳對岸疑慮。更有甚者，小紅書近兩年被控涉及了大約1,700件詐騙案，認列財損至少新台幣2.4億起跳，儘管政府也曾函請小紅書母公司改善卻慘遭「已讀不回」，小紅書在台灣更沒有「落地」設置法律代表或建立下架機制。

有鑑於此，內政部依《詐欺犯罪防制條例》第42條通知網路電信業者對小紅書網域名稱採取「停止解析」處置一年，儘管這形同「暫行封鎖」但實測許多用戶仍能正常登入使用，也持續引起各界關心。

想想論壇對此拋出問題，質疑這麼多網路應用程式平台中，何以獨獨「小紅書」能不甩政府防詐要求？文章指出，世界交流是既有事實，但對岸的抖音海外版TikTok、韓國LINE甚或美國的Google與Meta，在在都已依台灣法令要求建立聯絡窗口，並在24小時內配合主管機關指示移除詐騙內容。反觀小紅書，不只從未提供聯繫方式，還無法遵守台灣法律規範設立明確下架機制，論壇直言這不必扯到「逢中必反」問題無限上綱，而是小紅書連國際法規中平台應盡的最低義務責任都達不到，何必給他生存空間。

想想論壇重申，「打詐」近年在數位治理上已有進步，無論從防詐騙或資安角度，台灣人都應該對小紅書抱持高度警戒，也要留意演算法帶來資訊戰風險，保有危機意識，才能善用雲端工具悠遊暢行。

