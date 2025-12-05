批小紅書已讀不回 劉世芳：視台灣打詐條例於無物「不值得支持」

劉世芳指出，政府聯繫小紅書非常多次，從來沒有任何法定代理人、還已讀不回，視台灣打詐條例於無物，這樣的一個小紅書不值得支持。（圖：張柏仲攝）

刑事局宣布對中國大陸社交平台「小紅書」發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。此舉引發眾多網友質疑箝制言論自由、大酸連台灣都要翻牆。內政部長劉世芳今（5）日指出，政府聯繫小紅書非常多次，從來沒有任何法定代理人、還已讀不回，視台灣打詐條例於無物，這樣的一個小紅書不值得支持。

劉世芳上午拜會民進黨團，並於會後受訪表示，內政部非常贊成行政院打詐中心做這樣的處置。她說，立法院內政委員會本週排審「詐欺危害防制條例」，有26個以上版本，委員發言也很踴躍，還提到台灣處理打詐效率不彰，回應時也提到會按照「詐欺危害防制條例」第42條處理。

劉世芳表示，小紅書在台灣沒有落地，沒有任何警方可以聯絡的對象，而且都已讀不回，把通知函送到上海母公司皆已完成行政程序，因此就按照程序請數發部、TWNIC幫忙，限制接取及禁止解析，這都是在「詐欺危害防制條例」第42條規範的範圍內，「我們是依法行政」。

國民黨批評禁小紅書是「網路戒嚴」，還酸說要跟進中國大陸翻牆。劉世芳說，「完全相反」，很多人說小紅書用戶有300萬人，詐騙數沒那麼多，為什麼不禁臉書跟LINE？事實上，臉書跟LINE在台灣有按照台灣規範、有法律代理人、管理階層的人，只要需要處理跟詐欺防治犯罪有關的業務，就會跟打詐中心溝通。

劉世芳續指，臉書跟LINE按照打詐中心要求下架的相關內容，包括則數、APP等都相當多，所以都是按照規定一步步處理，沒有任何的黨派色彩。台灣是有法治的地方，要到台灣做生意或定居，都有不同的法律希望大家遵守。

劉世芳說，她知道這會引起各方不同的見解，但在「詐欺危害防制條例」第42條中，是否規範司法警察機關可以做限制接取的動作。她強調，已經聯繫過小紅書非常多次，從來沒有任何法定代理人、還已讀不回，從來不管台灣法治，「視我們打詐條例於無物，這樣的一個小紅書值得我們去支持它嗎？當然不值得。」