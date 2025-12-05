批小紅書已讀不回！她轟：禁用合法合理
[NOWnews今日新聞] 資深媒體人周玉蔻今（5）日在臉書發文，點名中國社群平台「小紅書」未依台灣法規完成申報，卻對主管機關的要求「已讀不回」，痛批政府依法禁止其在台使用「合法又合理」。她更呼籲行政院長卓榮泰應「站在第一線」力挺內政部決策。
周玉蔻指出，其他中國平台如抖音、微信都有依規定提出申請，唯獨小紅書未回應，讓主管機關多次要求皆石沉大海。「人家都守法，就小紅書不守法，小紅書不遵守、不回應，已讀不回裝死，當然要禁你小紅書！」她認為，台灣是民主社會，同時也是法治國家，平台若未遵守法律，自然有被禁用的後果，強調政府依據法規進行處置並無不當。
針對外界對禁令的批評聲浪，包括台北市長蔣萬安及國民黨主席鄭麗文等人質疑政策政治化，周玉蔻直指這些人是在為「不遵守法律的平台撐腰」，甚至「刻意扭曲事實」，讓她感到不解與遺憾。周玉蔻提到，過去政府下架淘寶、愛奇藝等案例，都是當時行政院長蘇貞昌親自上陣說明，展現明確立場。她呼籲現任行政院長卓榮泰應比照辦理，公開支持內政部的禁用決策，並強調「中華民國政府依法宣布禁用合法合理！」
