批小紅書禁令遭劉世芳疑「反對打詐？」 蔣萬安嗆「硬拗」：打詐成效如何

台北市 / 武廷融 綜合報導

內政部日前宣布，因中國社群平台「小紅書」涉多起詐騙案且業者無回應，將對「小紅書」停止解析、限制接取1年。對此，台北市長蔣萬安稱「反中反到自己變成共產黨」，內政部長劉世芳則回應「反對警政署打擊犯罪？」而蔣萬安今(9)日再度表示，北市府全力配合打詐，但內政部只鎖小紅書還「硬拗」說是因為在台灣沒有設分公司，「但你打詐的成效如何？」

內政部4日宣布，因中國社群平台「小紅書」涉多起詐騙案，財損達2億4,768萬餘元，又有15項資安標準不合格，且業者迄今無回應，因此將對「小紅書」停止解析、限制接取1年。而蔣萬安日前則開轟民進黨政府「反中反到自己變成共產黨」，劉世芳則反擊「請教提出這樣論調的人，他是不是要反對警政署打擊犯罪？尤其是打擊詐欺犯罪」。

廣告 廣告

對此，蔣萬安今日受訪時再度表示，民進黨就是假借打詐的名義，操作意識形態，「我想沒有人會反對打詐，打擊詐騙如果有決心要好好做，我們都全力支持」，但蔣萬安認為，其他社群平台涉入的詐騙案件比小紅書更多，卻「硬拗」說是因為其他社群平台在台灣有據點、分公司可以要求改善、追回金流，「但今天追回多少金流？你打詐成效如何？」蔣萬安強調，民進黨不要雙重標準，「不要假借打詐的名義在行政治操作之實，有真實的目的你講出來就好，不要欺騙民眾」。

原始連結







更多華視新聞報導

封鎖小紅書一年！內政部挨轟 劉世芳：視台灣法律為無物「不值得支持」

小紅書APP涉上千詐騙案！ 內政部暫定「封鎖1年」

「小紅書」涉詐騙財損逾2億 內政部：停止解析、限制接取一年

