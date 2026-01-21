批川普政策 美總主教：美軍不服從有違良心命令「道德上可接受」

美國天主教會監督與美軍成員合作事務的總主教表示，美軍士兵不服從違反他們良心的命令，「在道德上是可以接受的」。

美國天主教主教會議主席布羅里奧(Timothy Broglio)表示，他擔心部分美軍士兵可能被置於某種處境，也就是受命執行被認為「道德上有疑慮」的行為。

布羅里奧18日告訴英國廣播公司新聞網(BBC News)：「不服從這種命令在道德上是可以接受的，但個人可能被置於一種進退兩難的處境，這是我所擔心的。」

布羅里奧沒有說明他所謂道德上有疑慮的命令為何。

布羅里奧的評論正值美國總統川普(Donald Trump)尋求在美國各大城市的街頭部署軍隊，並威脅可能採取軍事行動接管格陵蘭。

美國國防部沒有立即回應置評請求。

這個月稍早，川普告訴紐約時報(The New York Times)，他唯一受到的約束就是他「自己的道德觀」。

布羅里奧說，美國發動攻擊並佔領格陵蘭似乎不合理。格陵蘭隸屬於北大西洋公約組織(NATO)成員國丹麥。

布羅里奧指出：「如果格陵蘭人民希望這麼做，希望被佔領，那就另當別論」，「但既然我們已經簽訂條約，允許我們在格陵蘭部署軍隊。動用武力奪取？似乎沒有必要。」

布羅里奧是最新一位天主教會領袖對川普的要求提出質疑。有3名總主教19日批評美國的外交政策走向。教會領袖也對川普政府的移民政策表達反對意見。

6名民主黨國會議員去年在一段影片中，提醒美軍拒絕不合法的命令是他們的職責，此舉引發川普政府的批評，包含國防部決定把退役海軍軍官、參議員凱利(Mark Kelly)的軍階降階。