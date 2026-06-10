批幕僚話語權凌駕市長！林秉宥酸蔣萬安市府：從趙高到魏忠賢，歷史都有教訓

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看完近期台北市議會總質詢，新北市議員林秉宥有感而發。

他認為，市長當然不可能對所有業務細節都瞭若指掌，但至少應掌握政策方向，並在議會面對民意代表質詢時親自承擔政治責任。然而近期台北市府的表現，卻讓他看見一種少見現象：局處首長與幕僚的話語權，似乎比市長本人還要強勢。

林秉宥今（10）日在臉書發文表示，新北市總質詢已經結束，看著隔壁棚台北市議會總質詢，引發不少幕僚圈朋友討論。

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他指出，市長不可能什麼事情都一清二楚，但對於業務內容與政策方向應該有基本理解。議員在總質詢時，大多是在詢問市長如何理解問題，以及未來準備如何解決問題，而不是要求市長熟記所有行政細節。

林秉宥表示，過去新北市議會總質詢時，大部分情況都是市長先表達立場，再由局處首長補充細節說明，最後由市長作出政治承諾與政策表態，議員獲得答案後，質詢也大致告一段落。

他提到，侯友宜參選總統期間，由於重大事件頻繁發生，議會攻防相對激烈，偶爾也會出現局處首長積極說明的情況。但這通常發生在突發事件或案情仍持續發展中，許多細節連局長都未必完全掌握，上台往往就是準備接受議員檢驗與批評。

林秉宥也回憶，自己過去擔任幕僚時，府會聯絡人都會想盡辦法了解議員質詢方向，協助市長預作準備，希望能在議場完整回答問題。

「這些，我都覺得可以理解。」

不過他隨後話鋒一轉。

「我很少看過局處首長比市長還要更強勢掌握話語權的情況；捍衛市府立場與為政策辯護，到越俎代庖之間，其實有很大一段距離。」

林秉宥認為，一個話語權與聲量甚至高過市長本人的幕僚長，是他非常難以理解，也無法認同的現象。

在他看來，幕僚的職責本來就是協助首長施政，而不是凌駕首長之上，甚至成為市府最主要的政治發言者。

文末，林秉宥更以歷史人物作比喻，對此現象提出批評。

他寫道：

「回想歷史上，這種凌駕於統治者的奸佞當道之時，通常就是政權頹圮將滅之時，從趙高到魏忠賢之流都是如此。」

最後更意味深長地補上一句：

「或許，在下一個千年會有定論。」

由於近期台北市政府發言人殷瑋頻繁透過直播、社群平台及議會攻防回應各項爭議，林秉宥這篇發文也被外界解讀為將矛頭指向殷瑋，質疑蔣萬安市府的權力運作模式，引發討論。

（圖片來源：AI示意圖）

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