批年改開倒車釀新財務缺口 經民連：依法政府不負撥補義務

立法院會12日院會處理「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案」，國民黨在表決中以人數優勢通過黨團提案。（姚志平攝）

立法院會於今（12）日三讀通過公教退撫修法，提前停止調降月退所得替代率；台灣經濟民主連合痛批，在勞工平均退休金2.5萬、老農年金8000元、國民年金4000元的給付水準下，維持公教人員超高所得替代率的退休年金，這是職業歧視、世代剝削，對於年改大開倒車後所造成的新財務缺口，「依法政府不負撥補義務，也不應由納稅人負擔」。

經民連指出，立法院本次通過的修正條文，將所得替代率逐年調降部分回溯至2023年底之比例，等同於國民黨與民眾黨完全無視考試院、銓敘部、精算師等專業評估警告，甚至反其道而行，這已不只是開年改倒車，而是在高速公路上逆向狂飆。

經民連表示，銓敘部針對草案中將所得替代率回溯倒退方案已提出警告，若要維持原先基金使用年限目標，需撥補6970億元至退撫基金，否則公務員退撫基金將提早8年，教育人員退撫基金將提早7年破產。

經民連強調，國民黨與民眾黨無視警告，喊停將所得替代率逐年調降，一體適用推回2023年底之比例，對於因停止年改、年改大開倒車後所造成的新財務缺口，「依法政府不負撥補義務，也不應由納稅人負擔」。

