批年輕人不婚不生「沒小孩拜過不好」！命理師遭炎上

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隨著時代觀念的改變，許多年輕族群不再把「組建家庭」作為人生目標，甚至出現「不婚不生，快樂一生」的生活態度。不過，命理專家江柏樂近日批評，年輕人不婚不生「是在斷自己生路」、「以後沒小孩拜你，你也過不好」，引發網友炎上。對此，江柏樂也寫下長文反擊，「不要拿窮當藉口，你是連最後一點翻身的籌碼都想扔掉」。

江柏樂是台灣知名命理師，近日突在Threads發文表示「聽說現在年輕人流行不婚不生，這不是在報復社會，是在斷自己生路，沒根的草長不快，沒祖先保佑的人命不會好，以後沒小孩拜你，你也過不好」，同時強調「講實話不怕被罵」。該文一出，引發不少網友砲轟，「大家不婚不生不是因為流行好嗎」、「時代在變，觀念要改。與其奢望兒孫焚香燒紙，倒不如活著行善積德布施。百年後不奢求求助他人」、「我不建議您這樣PUA年輕人，不婚不生育是社會問題而不是心態問題」。

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批年輕人不婚不生「沒小孩拜、過不好」遭炎上！命理師揭內幕：實話不怕被罵

江柏樂首PO引發熱議。（圖／翻攝「chiangpaole168」）

面對外界罵聲，江柏樂事後回應，「老師笑笑就算了，社會問題害人們不婚不生，這是一個真相，而祖先問題是老師的專業」。他表示，自己從業30多年、最常接到的案例是「子孫被祖先託夢說怎麼不拜祂、不燒錢給祂，甚至整天在你耳邊嗡嗡吵搞得不舒服」，因此他會幫客人引魂安祖先，「讓祖先過得好，子孫日後自然好，這不是迷信，而是一個真相。不要拿窮當藉口，你是連最後一點翻身的籌碼都想扔掉」。

批年輕人不婚不生「沒小孩拜、過不好」遭炎上！命理師揭內幕：實話不怕被罵

江柏樂被炎上後發文回應。（圖／翻攝「chiangpaole168」）

對此，江柏樂呼籲，如果家中有牌位，「恭喜你很幸運」，應在農曆初一買金紙、燒給祖先。若是工作忙碌或家中沒拜拜習慣，他建議「找一天假日去祖先塔外燒金紙，誠懇一點說你想賺錢、想找對象、想結婚、想生小孩」，文末再直白表示「方法告訴你了就去做，如果你不信，自然不會是老師的客人」。由於該帳號是新創立，也有網友質疑是冒犯江柏樂的假帳號。據《TVBS新聞網》報導，江柏樂僅表示：「那個是老師昨天助理用的新帳號」，其他細節則未多做回應。

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原文出處：批年輕人不婚不生「沒小孩拜、過不好」遭炎上！命理師揭內幕：實話不怕被罵

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