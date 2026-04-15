批年輕人不婚不生「沒小孩拜過不好」！命理師遭炎上
生活中心／綜合報導
隨著時代觀念的改變，許多年輕族群不再把「組建家庭」作為人生目標，甚至出現「不婚不生，快樂一生」的生活態度。不過，命理專家江柏樂近日批評，年輕人不婚不生「是在斷自己生路」、「以後沒小孩拜你，你也過不好」，引發網友炎上。對此，江柏樂也寫下長文反擊，「不要拿窮當藉口，你是連最後一點翻身的籌碼都想扔掉」。
江柏樂是台灣知名命理師，近日突在Threads發文表示「聽說現在年輕人流行不婚不生，這不是在報復社會，是在斷自己生路，沒根的草長不快，沒祖先保佑的人命不會好，以後沒小孩拜你，你也過不好」，同時強調「講實話不怕被罵」。該文一出，引發不少網友砲轟，「大家不婚不生不是因為流行好嗎」、「時代在變，觀念要改。與其奢望兒孫焚香燒紙，倒不如活著行善積德布施。百年後不奢求求助他人」、「我不建議您這樣PUA年輕人，不婚不生育是社會問題而不是心態問題」。
江柏樂首PO引發熱議。（圖／翻攝「chiangpaole168」）
面對外界罵聲，江柏樂事後回應，「老師笑笑就算了，社會問題害人們不婚不生，這是一個真相，而祖先問題是老師的專業」。他表示，自己從業30多年、最常接到的案例是「子孫被祖先託夢說怎麼不拜祂、不燒錢給祂，甚至整天在你耳邊嗡嗡吵搞得不舒服」，因此他會幫客人引魂安祖先，「讓祖先過得好，子孫日後自然好，這不是迷信，而是一個真相。不要拿窮當藉口，你是連最後一點翻身的籌碼都想扔掉」。
江柏樂被炎上後發文回應。（圖／翻攝「chiangpaole168」）
對此，江柏樂呼籲，如果家中有牌位，「恭喜你很幸運」，應在農曆初一買金紙、燒給祖先。若是工作忙碌或家中沒拜拜習慣，他建議「找一天假日去祖先塔外燒金紙，誠懇一點說你想賺錢、想找對象、想結婚、想生小孩」，文末再直白表示「方法告訴你了就去做，如果你不信，自然不會是老師的客人」。由於該帳號是新創立，也有網友質疑是冒犯江柏樂的假帳號。據《TVBS新聞網》報導，江柏樂僅表示：「那個是老師昨天助理用的新帳號」，其他細節則未多做回應。
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：批年輕人不婚不生「沒小孩拜、過不好」遭炎上！命理師揭內幕：實話不怕被罵
更多民視新聞報導
柯文哲爆月花20萬「養」這位卸任立委？他酸：李貞秀卻被開除
賈永婕「一刀切」想變大學生！慘遭他吐槽：超醜歐巴桑…
為何花700元報名「白沙屯媽祖進香」？信眾揭內幕：差很多
其他人也在看
【台達電聚寶盆2】13萬股東300元就入場...若緊抱一年每張爽賺逾140萬元
台達電股價漲幅驚人，力壓台積電、0050等知名投資標的，一年下來拉出「440%漲幅」的傲人表現，大牛股搖身一變成為大飆股，更成為台股新二哥。不過，早在一年前台達電僅300元時，就有13萬名慧眼獨具的股東手握台達電，若抱著不賣緊抱至今，光是一張獲利就超過140萬元，令人豔羨。
熄燈20年！林清輝醫師醫療大樓求售6.5億 刷新北市中山區天價
財經中心／葉為襄、陳泊翰 台北報導台北市中山區精華地段，一棟見證時代變遷的大樓，最近悄悄掛上出售消息。12層樓的電梯大樓，屋齡43年，開價6.5億讓當地人嚇一跳，這也是中山區目前最高價的待售物件。高齡超過90歲的名醫林清輝夫婦過去在這裡開業，太太是婦產科醫師，雖然已經熄燈20年，卻成了當地人的回憶。
高纖飲食要小心！名醫點名「5蔬菜」富含草酸：狂吃恐敗腎
台灣慢性腎病患者恐達240萬人，其中近10萬人須終身洗腎維生，醫師江守山表示，由於腎臟受損不會疼痛，民眾常在不自覺下傷害腎功能，例如有民眾狂吃蔬菜竟然急性腎衰竭，必須終身洗腎。他點名菠菜、芹菜、莧菜等5種蔬菜，因含有高量傷腎的草酸，「腎功能不佳者，要特別注意食用量。」
影/無懼封橋！白沙屯媽領上萬人直衝西螺大橋 震撼空拍曝
苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步前往北港朝天宮進香，今天（15日）上午10時許鑾轎跨越西螺大橋，沿途上萬名香燈腳緊隨媽祖過橋，隨後抵達雲林縣境內，從空拍畫面可見人潮相當震撼。
江柏樂嗆不婚不生沒人拜過不好！陳沂開炮反擊 狠酸祖先邏輯打臉
「不婚不生」話題再掀論戰！命理觀點與現代價值正面衝突，命理師江柏樂一句話點燃網路討論，而陳沂火力全開反擊，直球質疑邏輯，引發大批網友關注。林宜君
一份鹹酥雞恐「傷害身體72小時」 醫師曝崩壞4階段！
生活中心／洪元中報導鹹酥雞為大家消夜首選，吃一份恐變成一場為期三天的體內災難。家醫科王姿允醫師警示，炸物入口後的72小時，高溫氧化油會引發連鎖破壞；從前4小時的血管鈍化、腦霧，到免疫發炎，讓你陷入垃圾食物成癮的惡性循環。想要避免代謝崩潰、快速「清理戰場」，關鍵不在於算熱量，而是如何利用特定的飲食配置讓身體降溫。
日本12歲少女「毛利蘭」進軍演藝圈！父母揭開撞名真相讓人傻眼
《名探偵柯南》女主角「毛利蘭」真的出道了！日本經紀公司最近公開一位 12 歲新人演員，其姓名與國民動漫《名探偵柯南》的女主角完全相同，迅速在社群上爆紅。這位剛升上國一的少女「毛利蘭」準備展開全新的演藝活動，該貼文在短短不到一天的時間內就吸引了超過 380 萬次觀看。
台北水電工意外暈倒送醫搶救 (圖)
台北市中山區15日發生林姓水電工不明原因暈倒在露台事件，警消獲報緊急到場協助送醫搶救，事發原因仍待調查。
他不解「為何日本路上清一色方形車？」內行人解答了
不少民眾到日本旅遊時，發現日本人似乎對外觀呈現方形狀的汽車情有獨鍾，街上隨處可見同一種模樣的車型，對此有網友忍不住好奇背後原因，在網上掀起討論。
轟不婚不生「死後沒人拜會過不好」！全網炸了：情勒個屁 命理師曝30年經驗：別拿窮當藉口
知名風水命理老師江柏樂長期活躍於政商與演藝圈，近日他也跟上潮流辦了Threads帳號，怎料，14日發布的首篇貼文就重砲批評現代年輕人「不婚不生」的現象，直言「以後沒小孩拜你，你也過不好！」言論一出，全網立刻炸鍋，留言區瞬間陷入混戰。
他好奇「薪資開多少才能接受二面？」過來人曝經驗談
許多公司面試流程十分嚴謹，除了有筆試之外，後續還可能有二面、三面，對此有網友也忍不住抱怨過程耗時，好不容易拿到offer了，卻發現薪資只有3萬6，讓原PO坦言十分心累，忍不住好奇其他網友的想法，「薪資開多高才能接受一個職缺需要三面？」
民進黨正式提名黃世杰戰桃園、莊競程拚新竹市 賴清德：擺脫空白4年
迎戰2026年地方大選，民進黨中執會今天（15日）提名前法務部政務次長黃世杰參選桃園市長，提名前立委莊競程參選新竹市長。兼任民進黨主席的總統賴清德說，黃世杰與莊競程不僅具備地方及產業發展的卓越才能，也擁有逆境突圍的堅韌毅力。他們是帶領桃園市與新竹市擺脫空白4年，再度成長的最佳市長人選。
【大聲的少數？】市調顯示僅四分之一美國玩家對「生成式 AI」遊戲反感
隨著越來越多遊戲公司開始探索 AI 相關技術應用在開發上的可能性，這也常常在玩家社群之間引發許多爭議，特別是一些可能取代真實美術師或是配音工作的生成式 AI，但根據一則最
不只買UQ、GU？內行人都去日本買「這牌」價格貴一點更耐穿！桐谷美玲、35＋日本女生愛逛
熬過忙碌的三月，迎來四月連假，不少人已開始規劃日本旅行行程。除了掃貨必逛的 UNIQLO 與 GU，其實還有一個被不少時尚內行人默默收藏的品牌——PLST。這個被稱為「UQ 高
鹿港吃麵線遇「都市傳說」 店員示範超狂1吃法：不用碗！
生活中心／駱瑩倫報導台灣小吃百百種，不只口味千變萬化，連「怎麼吃」都很有地方特色！最近有一名台中網友發文表示，自己跑到彰化鹿港買麵線，原本只是想外帶順便加個紙碗，沒想到卻意外解鎖一招在地人才懂的隱藏版吃法，就是「直接倒進嘴裡」，讓他超級驚訝，貼文曝光後也釣出大批鹿港人留言認證，笑說「從小就是這樣吃的！」。
食安快訊》中國輸台乾竹蓀鎘超標、菊花驚見8款農藥違規 食藥署邊境攔截
衛福部食藥署今（14）日公布最新邊境查驗不合格名單，共攔截10項不符規定品項。其中中國大陸進口產品違規情節顯著，包含「菊花」一口氣檢出高達8種農藥殘留，以及「乾竹蓀」重金屬鎘超標。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，針對中國進口的農產品違規…
超紅動畫電影還沒上映慘被「全片外流」！全因官方手滑，動畫師崩潰：拜託別看盜版
原定 2026 年 10 月播出的《降世神通：最後的氣宗》全新動畫電影，在 4 月中旬遭完整全片外流事件。傳聞本次事件是因 Nickelodeon 官方失誤把檔案寄給他人所導致，整部電影無刪減瘋傳，累積了超過百萬次的下載與觀看。史無前例的流出對製作團隊造成巨大打擊，多位參與製作的動畫師出面發聲崩潰，懇求粉絲不要觀看盜版。
印度移工來台引發爭議 Yahoo民調網友看法曝
台灣缺工問題日漸嚴峻，勞動部日前指出，最快今（2026）年底可能引進首批印度移工，引發許多反彈聲浪，也有民眾在「公共政策網路參與平台」參加連署，提議中止引進印度勞工計畫、優先確保國人治安與性別平權環境，引發話題，對此Yahoo新聞也發起網路民調，調查網友們的看法。
桃園平鎮國中劍湖山戶外教學爆食物中毒 70名就醫師生下午離院
桃園市立平鎮國中約600名國二生，昨疑似食用劍湖山世界晚膳後，陸續出現身體不適等症狀，經由園方主動通報並協助送醫。據統計有70人送醫救治；斗六成大醫院表示，學生經治療後多數已改善，已於3點30分全數離院；校方表示，用餐過程中，無學生反應菜色狀況，也感謝院方、官方等協助。
「零食界好市多」撐不住！ 疲老闆認背2億債：該面對的會面對
「零食界好市多」撐不住！ 疲老闆認背2億債：該面對的會面對