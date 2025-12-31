批建中生享用特權而不自知...「Privilege量表」掀熱議：別因結果感羞恥

網友因「微討厭建中生其中一個理由是享用各種特權而不自知」，掀起「Privilege特權」討論。示意圖／photoac

近期社群平台上充滿「Privilege特權」討論，更有網友推出了一項「台灣特權量表」，然而量表內容曝光，許多人對於測驗結果感到「欣慰」，讓許人士意識到自己的「幸運」，同時呼籲不需要因為結果而產生羞恥；事實上，該話題源於一名網友發文，他表示「微討厭建中生其中一個理由是享用各種特權而不自知」，引發熱議。

日前一名網友在社群發文指出「微討厭建中生其中一個理由是享用各種特權而不自知」，原PO認為，他們的「特權」不僅僅來自於學校，直言「不要覺得自己只剩下錢和腦可以比」；貼文一出，引來大批網友共鳴，指出「原來真的會有人覺得能考上好學校是100%是因為很聰明很努力喔」，認為建中學生不僅在外飲食可以享有折扣，更有高機率比其他人享有更多社會與文化資源，而背後可能出自家長給予的資源與心力，而非全然依靠學生個人的後天努力。

隨話題發酵，一名網友就在社群列出「台灣特權量表」，指出當以下20項於18歲以前有過經歷，即得1分，包括：

有自己的房間 有自己的電腦 接受過一對一家教 參加過付費資優／競賽／外語檢定培訓班 付費學過樂器／舞蹈／美術任1項1年以上 付費學過網球／高爾夫／滑雪／潛水任1 接受過或負擔得起牙齒矯正／心理諮商任1 家中有當時熱門的遊戲主機，如任天堂任一主機、PS系列、Xbox系列 家中長期雇用清潔人員／家務支援 家長都有大學畢業以上學歷 家裡有2輛車以上 家裡在台北市有住宅 家長有為你配置信託／基金／股票／保單任1 出國旅遊過 去過美國／加拿大／歐洲任1 搭過商務艙以上艙等 家裡有幫你規劃出國讀書 參加過海外夏令營／冬令營 讀過國際學校或雙語私校 擁有雙重國籍／他國永久居留／長期居留權

量表曝光，一派網友分享，自己擁有18分，不過「較多特權的人，對於世界有愈大的社會責任」，認為既然站在相對有利的位置，享受紅利之餘，更應該思考如何回饋社會；一派網友則點出，雖然自己1分，但「我真的是準備好了才當父母，不想小孩被我階級複製」，甚至0分也不會對於社會有所抱怨，因為「自己是在一個充滿愛的家庭長大，所以求學時期雖然知道家裡經濟不好，可是也沒有覺得自己生活過得很拮据」。

「Privilege」被許多人認為未及標準彷彿否定自身努力，不過一名擁有留美經驗女子表示，「所謂的努力其實需要入場券」；又「Privilege」被網友分成2類，包括擁有足夠的資源後能心無旁騖地努力，以及擁有資源略過努力直接買到結果者，引發討論。

台灣家庭財富分10階級。圖／行政院主計處

然而根據行政院主計總處國富統計數據，以家庭淨資產包含「土地市值＋金融資產－所有負債」，台灣家庭財富10階級，依序為上層富裕至貧困：

1級：家庭淨資產>3391萬

2級：家庭淨資產約3391萬

3級：家庭淨資產約2134萬

4級：家庭淨資產約1547萬

5級：家庭淨資產約1171萬

6級：家庭淨資產約894萬

7級：家庭淨資產約677萬

8級：家庭淨資產約490萬

9級：家庭淨資產約319萬

10級：家庭淨資產<143萬，平均每戶約77萬

雖然台灣家庭財富中位數於894萬，而平均數為1638萬，較中位數相差近2倍，其因為少數高資產家庭將平均數拉高，因此以中位數參考較符合社會真實情況。



