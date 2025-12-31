鏡報

批建中生享用特權而不自知...「Privilege量表」掀熱議：別因結果感羞恥

鏡報 吳宜錡
網友因「微討厭建中生其中一個理由是享用各種特權而不自知」，掀起「Privilege特權」討論。示意圖／photoac
網友因「微討厭建中生其中一個理由是享用各種特權而不自知」，掀起「Privilege特權」討論。示意圖／photoac

近期社群平台上充滿「Privilege特權」討論，更有網友推出了一項「台灣特權量表」，然而量表內容曝光，許多人對於測驗結果感到「欣慰」，讓許人士意識到自己的「幸運」，同時呼籲不需要因為結果而產生羞恥；事實上，該話題源於一名網友發文，他表示「微討厭建中生其中一個理由是享用各種特權而不自知」，引發熱議。

日前一名網友在社群發文指出「微討厭建中生其中一個理由是享用各種特權而不自知」，原PO認為，他們的「特權」不僅僅來自於學校，直言「不要覺得自己只剩下錢和腦可以比」；貼文一出，引來大批網友共鳴，指出「原來真的會有人覺得能考上好學校是100%是因為很聰明很努力喔」，認為建中學生不僅在外飲食可以享有折扣，更有高機率比其他人享有更多社會與文化資源，而背後可能出自家長給予的資源與心力，而非全然依靠學生個人的後天努力。

廣告

隨話題發酵，一名網友就在社群列出「台灣特權量表」，指出當以下20項於18歲以前有過經歷，即得1分，包括：

  1. 有自己的房間

  2. 有自己的電腦

  3. 接受過一對一家教

  4. 參加過付費資優／競賽／外語檢定培訓班

  5. 付費學過樂器／舞蹈／美術任1項1年以上

  6. 付費學過網球／高爾夫／滑雪／潛水任1

  7. 接受過或負擔得起牙齒矯正／心理諮商任1

  8. 家中有當時熱門的遊戲主機，如任天堂任一主機、PS系列、Xbox系列

  9. 家中長期雇用清潔人員／家務支援

  10. 家長都有大學畢業以上學歷

  11. 家裡有2輛車以上

  12. 家裡在台北市有住宅

  13. 家長有為你配置信託／基金／股票／保單任1

  14. 出國旅遊過

  15. 去過美國／加拿大／歐洲任1

  16. 搭過商務艙以上艙等

  17. 家裡有幫你規劃出國讀書

  18. 參加過海外夏令營／冬令營

  19. 讀過國際學校或雙語私校

  20. 擁有雙重國籍／他國永久居留／長期居留權

量表曝光，一派網友分享，自己擁有18分，不過「較多特權的人，對於世界有愈大的社會責任」，認為既然站在相對有利的位置，享受紅利之餘，更應該思考如何回饋社會；一派網友則點出，雖然自己1分，但「我真的是準備好了才當父母，不想小孩被我階級複製」，甚至0分也不會對於社會有所抱怨，因為「自己是在一個充滿愛的家庭長大，所以求學時期雖然知道家裡經濟不好，可是也沒有覺得自己生活過得很拮据」。

「Privilege」被許多人認為未及標準彷彿否定自身努力，不過一名擁有留美經驗女子表示，「所謂的努力其實需要入場券」；又「Privilege」被網友分成2類，包括擁有足夠的資源後能心無旁騖地努力，以及擁有資源略過努力直接買到結果者，引發討論。

台灣家庭財富分10階級。圖／行政院主計處
台灣家庭財富分10階級。圖／行政院主計處

然而根據行政院主計總處國富統計數據，以家庭淨資產包含「土地市值＋金融資產－所有負債」，台灣家庭財富10階級，依序為上層富裕至貧困：

  • 1級：家庭淨資產>3391萬

  • 2級：家庭淨資產約3391萬

  • 3級：家庭淨資產約2134萬

  • 4級：家庭淨資產約1547萬

  • 5級：家庭淨資產約1171萬

  • 6級：家庭淨資產約894萬

  • 7級：家庭淨資產約677萬

  • 8級：家庭淨資產約490萬

  • 9級：家庭淨資產約319萬

  • 10級：家庭淨資產<143萬，平均每戶約77萬

雖然台灣家庭財富中位數於894萬，而平均數為1638萬，較中位數相差近2倍，其因為少數高資產家庭將平均數拉高，因此以中位數參考較符合社會真實情況。


回到原文

更多鏡報報導
46歲女歌手遭爆當小三！走廊甜蜜親吻畫面流出 急退選秀節目道歉
當老闆好難！招募25人竟被24人騙薪水 員工還同時入職3家公司
遊客抵「張美阿嬤農場」遭攔截！爆分家搶客 官方2度發文：阿嬤只有1.0

其他人也在看

蔡依林演唱會遭疑「光明會」　音樂總監笑駁：那我就是金城武

蔡依林演唱會遭疑「光明會」　音樂總監笑駁：那我就是金城武

此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...

CTWANT ・ 3 小時前27
資深藝人曹西平驚傳於住處離世　享壽66歲

資深藝人曹西平驚傳於住處離世　享壽66歲

消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...

CTWANT ・ 1 天前72
曹西平疑趴睡離世　乾兒子曝慢性病未就醫

曹西平疑趴睡離世　乾兒子曝慢性病未就醫

資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。

鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前11
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光

同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光

娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。

民視 ・ 23 小時前11
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝　醫示警：「4現象」要注意

獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝　醫示警：「4現象」要注意

藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」　去年曾感嘆：走路都靠意志力

曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」　去年曾感嘆：走路都靠意志力

以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。

中天新聞網 ・ 1 天前15
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」　很多人以為只是累

曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」　很多人以為只是累

（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]

引新聞 ・ 22 小時前27
曹西平驟逝　「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人

曹西平驟逝　「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人

【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東

緯來新聞網 ・ 1 天前4
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光　謝他陪人生最後一哩路

曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光　謝他陪人生最後一哩路

資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前發起對話
屢遭我軍「火控鎖定」　共艦喊：嚴重危及安全

屢遭我軍「火控鎖定」　共艦喊：嚴重危及安全

台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。

TVBS新聞網 ・ 15 小時前248
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知　潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸

曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知　潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...

FTNN新聞網 ・ 1 天前6
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走

「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走

資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前54
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！

林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！

照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...

styletc ・ 21 小時前13
出賣蔡依林45歲極致視角！謝盈萱曬片喊：怎麼辦到

出賣蔡依林45歲極致視角！謝盈萱曬片喊：怎麼辦到

娛樂中心／綜合報導天后蔡依林（Jolin）的「PLEASURE世界巡迴演唱會」，自昨（30日）開始、一連3天在台北大巨蛋舉行。開唱首日，影后謝盈萱就到場支持，隨後也在IG限動上傳超近距離片段，讓45歲蔡依林的超極致視角全被出賣。

民視 ・ 3 小時前6
中職》兄弟公布釋出選手名單 前經典賽國手入列！

中職》兄弟公布釋出選手名單 前經典賽國手入列！

中信兄弟宣布，基於球隊長期發展與整體戰力規劃考量，中信兄弟將進行部分陣容調整。在林書逸與馬鋼因生涯規劃離隊後，中信兄弟今天（12月31日）也正式宣布，於合約期滿後不再續約之名單為吳哲源、楊志龍、黃弘毅、黃鈞聲。現年31歲的吳哲源出身選秀第10輪的低順位，曾在2022年繳出11勝1敗、防禦率2.85的

自由時報 ・ 2 小時前發起對話
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位

曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位

娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」

民視 ・ 1 天前21
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻　兩人得知噩耗回應了

曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻　兩人得知噩耗回應了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...

FTNN新聞網 ・ 1 天前44
蔡依珊曬28年前舊照！　參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光

蔡依珊曬28年前舊照！　參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光

紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前13
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭　揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡

一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭　揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡

資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前6
共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝　揭解放軍上將集體落馬內幕

共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝　揭解放軍上將集體落馬內幕

中共解放軍東部戰區近期發動「正義使命-2025」大規模軍演，兩天內偵獲高達130架次共機與22艘艦艇。然而，這場原本意在威懾台灣的「肌肉秀」，卻反被國軍揭露其軍事透明度的脆弱性。三立政論《新台派上線》曝光一組令外界震驚的高清照，內容竟是共軍空警-500預警機剛從中國機場起飛、尾部還冒著黑煙的瞬間，就被國軍精準標定。

三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前122