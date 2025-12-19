批張善政卻搞錯主責單位 桃市府：難怪黨不讓范雲認養桃園
桃園市長張善政民調遙遙領先，民進黨立委范雲18日卻在網路節目上指稱，民進黨強棒還沒出來，張善政政績很多是前朝遺留的，桃園鐵路地下化進度落後、經費暴增要怪張善政。桃園市政府反批，連桃園鐵路地下化主責單位是鐵道局都搞不清楚，攻擊張善政卻打到鐵道局，呼籲范雲：「上節目前先把功課做好！」
桃園市政府新聞處長羅楚東表示，范雲為了攻擊張善政，卻連主責單位是鐵道局都搞不清楚，沾沾自喜以為攻擊到桃園市政府，實際上卻是句句都射向鐵道局。一番發言也恰恰說明為什麼民進黨中央當初選擇不再讓她認養桃園，現在回頭看，這個決定確實很正確。
羅楚東指出，桃園鐵路地下化的主辦與執行機關，依法就是交通部鐵道局；無論是工程進度、工期調整，或經費增加，都是由鐵道局提出並報請行政院核定。桃園市政府各相關局處，包括交通局、捷工局、都發局等，從配套措施到交通管制，均全力配合、共同推動。
羅楚東續指，范雲毫無邏輯的發言讓市府替長期努力推動鐵路地下化的鐵道局同仁感到不值，鐵路地下化進度落後，桃園市民才是最大的受害者，真正該被監督的是中央執行單位，而不是被拿來當政治靶子的地方政府。奉勸范雲上節目前先把功課做好，搞清楚誰負責、誰執行，再來談監督，才不會貽笑大方。
